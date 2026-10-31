Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş çağrı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşan Çorum FK, sahadan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında ağırlayacakları Fenerbahçe mücadelesi öncesinde taraftarlara seslenen 41 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir birlikteliğimiz var. Taraftarlarımızı Fenerbahçe maçına bekliyoruz. Başkanıma, yönetim kurulumuza, ekibime, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İyi yoldayız. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerleyeceğiz."

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Burak Yılmaz'lı Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı | ÖZETİ İZLE