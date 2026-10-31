29 Ekim'i kutlamayan tek Süper Lig takımı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Süper Lig kulüplerinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarla kutlandı. Birçok takım, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümüne özel mesajlar yayımlarken Süper Lig ekibinden herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımlamadı. Diğer takımların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan paylaşımlar yapmasına rağmen Amedspor'un sessiz kalması gündem oldu.

İşte Süper Lig ekiplerinin 29 Ekim paylaşımları;

Spor

Galatasaray'da sözleşme krizi: Bir türlü kabul etmiyor

Spor

Yıldız futbolcuyla ilgili şoke eden sözler! "Fenerbahçe onunla şampiyon olamaz"

Spor

Süper Lig maçı buz pistine döndü: Futbolcular ayakta duramadı