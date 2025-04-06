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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) mevsimlik işçi alacak: Kadro ve branşlar belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) mevsimlik işçi alacak: Kadro ve branşlar belli oldu

14:356/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TİGEM işçi alımı başvuruları ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici mevsimlik işçi alımı yapıyor. Adaylar başvurularının kabul edilmesi halinde kura çekimi ve sözlü mülakatlara katılacak. TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı için kadro ve branşlar belli oldu. Peki, 2025 TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro ve branş dağılım.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) geçici mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak TİGEM 306 geçici işçi alımı için başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı da netleşti. Peki, 2025 TİGEM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı hangi kadro ve branşlarda olacak?

TİGEM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN


TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

5. Kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Beko Loder Operatörü

Forklift Operatörü

İş Makineleri Operatörü

Ekip-Çavuş

Lastik Tamircisi

Elektrikçi

Kamera Güv.Sis. Operatörü

Garson

İnşaat Ustası

Kasap/Kasap Yardımcısı

Nalbant

At Bakıcısı/Seyis

Hayvan Bakıcısı

Kahya-K.Yardımcısı

Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Selektör Makinesi

Operatörü

Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası

Marangoz

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Traktör Bakım Onarımcısı

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı

Center-Pivot/Zirai Sulamacı

Sondaj İşçisi

Ağır Araç Şoförü

Otomotiv Elektrik Ustası

Traktör Şoförü-Sürücü

Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü

Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü

Tornacı

Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı

Arıcı

TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

#TİGEM
#TİGEM işçi alımı
#Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

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