



TOD TV NEDİR?





Ocak 2022'de başlatılan TOD, beIN Media Group tarafından abonelik tabanlı bir OTT platformudur ve birden fazla dilde, 4K'da rakipsiz canlı ve kayıtlı spor yayınlarına ve premium eğlence içeriğine özel erişim sağlar. Aile dostu ve kişiselleştirilmiş bir platform olan TOD, en iyi gişe rekorları kıran filmleri ve en iyi Arapça, Türkçe ve uluslararası içerikleri ve ayrıca çocuk programlarını sunar. Ayrıca "TOD Originals" aracılığıyla bir dizi yeni orijinal içerik prodüksiyonuna sahiptir. Mevcut müşteri ihtiyaçları etrafında oluşturulan TOD, entegre, kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir yayın deneyimi sağlamak için en son teknolojileri içerir.

TOD, taahhüt ve kurulum gerektirmeden, anında erişim sağlayabileceğiniz yenilikçi bir dijital yayın platformu olarak dikkat çekiyor. Hem spor hem de eğlence tutkunlarına hitap eden bu platform, geniş içerik yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor.





ÜYELİK NASIL YAPILIR?

TOD üyeliği, Spor ve Eğlence paketlerinden size en uygun olanı seçerek gerçekleştirebileceğiniz pratik bir işlemle başlıyor. Paket satın alma süreci basit ve hızlı olup, izlemeye hemen başlamanızı sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar kesintisiz bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

İÇERİK SEÇENEKLERİ NELER?

Platformda, Trendyol Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi prestijli spor etkinliklerinin yanı sıra; 1000'lerce dizi, film, belgesel ve 100'lerce Canlı TV kanalı yer alıyor. Spor ve eğlenceyi bir arada sunan Tod LogoTOD, farklı zevklere hitap eden içerikleriyle tüm izleyicilerin ilgisini çekiyor.

ÜYELİK NASIL İPTAL EDİLİR?

TOD üyeliğinizi iptal etmek oldukça basit. Aylık ödemeli paketinizin iptali için todtv.com.tr adresine giderek, sağ üst köşedeki "Profilim" sekmesinde bulunan "Paketlerim" alanından iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, Chat kanalından destek alarak sorunsuz bir şekilde üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

TOD, kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli bir dijital yayın deneyimi sunarken, kolay üyelik ve iptal süreçleriyle de kullanıcı memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu özellikleri sayesinde, platform izleme alışkanlıklarınıza yeni bir soluk getiriyor.