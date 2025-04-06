Bluesky nedir? Bluesky nasıl kullanılır, Twitter (X) ile aynı mı? Kayıt için davet kodu şartı

BLUESKY NEDİR?





Bluesky, sosyal medya alanında daha açık ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı amaçlayan yeni bir platformdur. Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından 2019 yılında kavramsallaştırılan Bluesky, merkezi olmayan bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu yapı sayesinde kullanıcılar, verileri ve içerik akışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmektedir.





Bluesky, şirket içinde geliştirilen ve açık kaynak olarak sunulan AT Protokolü ile çalışır. Bu protokol, farklı platformlar arasında birlikte çalışabilirliği destekleyen, güvenli ve şeffaf bir altyapı sunar. Platform, Twitter’a benzer bir arayüze sahip olsa da algoritmik seçim ve topluluğa özgü içerik moderasyonu gibi yenilikçi özellikleriyle öne çıkar.





Başlangıçta Twitter ekosistemine katkı sunması hedeflenen proje, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından bu platformdan tamamen ayrılmıştır. Mayıs 2024 itibariyle Jack Dorsey artık Bluesky yönetiminde yer almamakta, şirket ise CEO Jay Graber liderliğinde bağımsız bir yapıda faaliyet göstermektedir. Bluesky, şeffaflık ve kullanıcı haklarını ön planda tutarak sosyal medya deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflemektedir.



