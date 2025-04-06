Bluesky nedir? Bluesky nasıl kullanılır, Twitter (X) ile aynı mı? Kayıt için davet kodu şartı

Son günlerin sıkça konuşulan sosyal ağ uygulaması şüphesiz Blusky. İlk olarak 2019 yılında Twitter'ın (X) eski CEO'u Jack Dorsey tarafından desteklenerek geliştirilen Bluesky uygulaması X'e alternatif olmasıyla kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Peki nedir bu Bluesky, nasıl kullanılır? Paylaşımlar nasıl yapılır ve Twitter (X) ile aynı mı? Kayıt için davet kodu gerekli mi? İşte sosyal medya kullanıcılarının yeni gözdesi Bluesky hakkında merak edilenler...
Elon Musk'un sahibi olduğu X'in (eski adıyla Twitter) yerini doldurması gözüyle bakılan yeni sosyal ağ Bluesky'a son günlerde binlerce kişi kayıt oldu. Ünlü isimlerin de bir bir geçiş yaptığı yeni sosyal paylaşım platformu Bluesky'ın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı gibi detaylar sorgulanmaya devam ediyor. Şu anda X'ten tamamen ayrılmış bir platform olan Bluesky'a nasıl üye olunacağı da merak edilen diğer konular arasında. İşte son günlerin popüler uygulaması Bluesky ile ilgili tüm detaylar.
BLUESKY NEDİR?
Bluesky, sosyal medya alanında daha açık ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı amaçlayan yeni bir platformdur. Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından 2019 yılında kavramsallaştırılan Bluesky, merkezi olmayan bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu yapı sayesinde kullanıcılar, verileri ve içerik akışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmektedir.
Bluesky, şirket içinde geliştirilen ve açık kaynak olarak sunulan AT Protokolü ile çalışır. Bu protokol, farklı platformlar arasında birlikte çalışabilirliği destekleyen, güvenli ve şeffaf bir altyapı sunar. Platform, Twitter’a benzer bir arayüze sahip olsa da algoritmik seçim ve topluluğa özgü içerik moderasyonu gibi yenilikçi özellikleriyle öne çıkar.
Başlangıçta Twitter ekosistemine katkı sunması hedeflenen proje, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından bu platformdan tamamen ayrılmıştır. Mayıs 2024 itibariyle Jack Dorsey artık Bluesky yönetiminde yer almamakta, şirket ise CEO Jay Graber liderliğinde bağımsız bir yapıda faaliyet göstermektedir. Bluesky, şeffaflık ve kullanıcı haklarını ön planda tutarak sosyal medya deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflemektedir.
BLUESKY NASIL KULLANILIR?
Bluesky, kullanıcılarına merkeziyetsiz bir sosyal medya deneyimi sunan yeni nesil bir platformdur. Twitter’a benzer bir kullanım arayüzüne sahip olan Bluesky’a katılmak ve içerik paylaşmak oldukça kolaydır. İşte adım adım Bluesky kullanımı:
1. Kayıt Olma ve Hesap Açma
Bluesky’a katılmak için önce blueskyweb.xyz adresinden veya mobil uygulama üzerinden hesap oluşturulması gerekir. Üyelik, bir e-posta adresi ve kullanıcı adı belirlenerek kısa sürede tamamlanabilir.
2. Profil Oluşturma
Kullanıcılar, profil fotoğrafı, biyografi ve kullanıcı adı gibi bilgileri düzenleyerek kendilerini tanıtabilir. Bu bilgiler daha sonra da değiştirilebilir.
3. Takip Etme ve Etkileşim
Bluesky’da diğer kullanıcıları takip ederek içerik akışınızı kişiselleştirebilirsiniz. Beğenme, yeniden paylaşma (repost) ve yorum yapma gibi klasik etkileşim özellikleri de mevcuttur.
4. Paylaşım Yapma
Metin, bağlantı ve görsel içeren gönderiler paylaşabilirsiniz. Gönderi sınırı genellikle 300 karakterdir ancak bu, protokolün gelişimine göre esneklik gösterebilir.
5. Algoritmik Akış Seçimi
Bluesky’ın dikkat çeken özelliklerinden biri, içerik akışını belirleyen algoritmaları kullanıcıların seçebilmesidir. Dilerseniz önerilen akışı kullanabilir veya alternatif filtreleri tercih edebilirsiniz.
6. Topluluk Kuralları ve Moderasyon
Bluesky, her topluluğun kendi moderasyon kurallarını oluşturmasına imkân tanır. Bu sayede içerikler, merkezi bir yapı yerine topluluk odaklı şekilde denetlenir.
7. Sunucu Seçimi (Gelişmiş Özellik)
Bluesky, federasyon sistemine dayandığı için farklı sunucular (veya “hizmet sağlayıcılar”) üzerinden hesap açma seçeneği sunar. Varsayılan olarak Bluesky’ın kendi sunucusu kullanılır, ancak teknik bilgiye sahip kullanıcılar farklı sunucuları tercih edebilir.