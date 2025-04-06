Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son hava durumu raporunda Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı beklendiği bildirildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın haftanın ilk gününden itibaren etkili olması beklenirken, öğrenciler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Yarın (7 Nisan) Edirne'de okullar tatil mi? Kırklareli'nde okullar tatil mi? İşte son gelişmeler.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kırklareli ve Edirne'de soğuk ve yağışlı hava kendisini göstermeye başladı. Özellikle yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kar yağışlarının beklendiği belirtilirken, öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu merak ediyor. İşte Kırklareli ve Edirne hava durumu tahminleri ile tatil durumuna ilişkin son durum.
YARIN KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ? (7 NİSAN)
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Edirne ve Kırklareli illerinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Sağanak yağışların görüldüğü bölgede, 7 Nisan sabah saatlerinden itibaren yerel kar yağışlarının da beklendiği yapılan son tahminler arasında. Ancak okulların tatil olmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.
TRAKYA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya için kar yağışı uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, bu gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğinin tahmin edildiği bildirildi. Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (5-20 santim) olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın, yarın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 8-10 DERECE ALTINA İNECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın altına girmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölgemiz genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemizde hafta sonuna kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimleri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin güneydoğusunda zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.
Bölgede bazı il merkezlerinde 7-13 Nisan tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklıkları; İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'de eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 4, Sakarya'da 3, Yalova'da 5 derece olması bekleniyor.
Edirne'nin rakımı yüksek köyleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin köyleri ve rakımı yüksek köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Vaysal köyünün kısa sürede beyaza büründüğünü gören köy halkı hayrete düştü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.