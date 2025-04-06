Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. Ankara OGM’ye bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan daimi işçi adaylarına ait kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Arazöz şoförü, otomotiv şasi ve iskelet, motor imalat bakım ve onarım, otomotiv elektrikçisi, otomotiv kaporta işçisi, kaynakçı, oto bakım onarımcısı ve lastik tamircisi pozisyonlarında çalışacak adaylar, belgelerini 11 Nisan’a kadar Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. İşte Ankara OGM işçi alımı kuru sonuçları isim listesi.

1 /11 OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2025, 4 Nisan Cuma günü tüm illerde açıklandı. 2025 OGM işçi alımı kura sonuçları, kurumun ilk genel müdürlükleri aracılığıyla resmi olarak duyuruldu. Ankara OGM işçi alımı kuraları noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Ankara Orman Bölge Müdürlüğü daimi işçi alımı noter kurası sonuçları isim listesi.

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