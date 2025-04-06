Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 - 2025 Çalışma Takvimi ile birlikte tatil tarihleri de belli oldu. Merak edenler için okulların kapanacağı yaz tatili tarihini haberimizde derledik. İşte 2025 yaz tatili tarihi...