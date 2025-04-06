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Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025 yaz tatili tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025 yaz tatili tarihi...

13:516/04/2025, Pazar
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Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı. Ders başı yapacak öğrenciler "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2025 yaz tatili tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 - 2025 Çalışma Takvimi ile birlikte tatil tarihleri de belli oldu. Merak edenler için okulların kapanacağı yaz tatili tarihini haberimizde derledik. İşte 2025 yaz tatili tarihi...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi ikinci ara tatili 8 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, bugünden itibaren 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak.

#MEB
#yaz tatili
#okul

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