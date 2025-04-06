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Süper Lig puan durumu 30. hafta: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu? İşte 6 Nisan güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 30. hafta: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu? İşte 6 Nisan güncel puan durumu

21:216/04/2025, воскресенье
G: 6/04/2025, воскресенье
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Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından puan durumu tablosu da güncellendi. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ın 71 puanı bulunurken, takibini sürdüren Fenerbahçe puanını 68'e yükseltti. İşte Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanan Fenerbahçe Trabzonspor maçıyla devam etti. Şampiyonluk yarışının gittikçe kızışmasıyla alınan her puanın da önemi artıyor. Bu akşam evinde Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1'lik skor ile galip ayrılarak puanını 68'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı üçe indirdi. İşte Süper Lig puan cetvelinde son durum.




FENERBAHÇE, GALATASARAY İLE FARKI AZALTIYOR


Süper Lig'in 30. hafta maçları devam ediyor. Ligde son oynanan karşılaşmaların ardından Galatasaray 71 puan ile zirvedeki yerini koruyor. Zirve takipçisi Fenerbahçe'nin ise 68 puanı bulunuyor. 


SÜPER LİG PUAN DURUMU


Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.


Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 9 dakika içinde öne geçti. Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın hat-trick'i ve Milan Skriniar'ın 1 golüyle maçı 4-1 kazandı. Ligde şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybederek elenen sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ligde 3 puana ulaşmayı başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı.


Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.


SÜPER LİG 30 HAFTA MAÇ SONUÇLARI


Adana Demirspor 0 - 2 Bellona Kayserispor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Net Global Sivasspor

Rams Başakşehir 1 - 0 Tümosan Konyaspor

Onvo Antalyaspor 2 - 1 Reeder Samsunspor

Corendon Alanyaspor 0 - 1 Sipay Bodrum FK

Atakaş Hatayspor 0 - 1 İkas Eyüpspor

Fenerbahçe 4 - 1 Trabzonspor

Kasımpaşa - Beşiktaş (7 Nisan Pazartesi)

Göztepe -Gaziantep Futbol Kulübü (7 Nisan Pazartesi)


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