Süper Lig puan durumu 30. hafta: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu? İşte 6 Nisan güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanan Fenerbahçe Trabzonspor maçıyla devam etti. Şampiyonluk yarışının gittikçe kızışmasıyla alınan her puanın da önemi artıyor. Bu akşam evinde Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1'lik skor ile galip ayrılarak puanını 68'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı üçe indirdi. İşte Süper Lig puan cetvelinde son durum.







