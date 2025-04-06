Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan peşinde

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU





Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarınki maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı.





Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti. Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.















