Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TRT Teşkilat'ta Neslihan Aybüke Pusat bugünkü bölümde olacak mı?

TRT Teşkilat'ta Neslihan Aybüke Pusat bugünkü bölümde olacak mı?

11:436/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>TRT Teşkilat yeni bölümünde Aybüke Pusat (Neslihan) olacak mı?</p>
TRT Teşkilat yeni bölümünde Aybüke Pusat (Neslihan) olacak mı?

Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşım yapan ve gelen tepkiler üzerine gönderisini kaldıran oyuncu Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Teşkilat yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki Teşkilat Neslihan bugünkü bölümde olacak mı? Aybüke Pusat’ın yer aldığı bölümler Teşkilat’ta yayınlanacak mı?

Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşım yapan ve gelen tepkiler üzerine gönderisini kaldıran oyuncu Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı. 138. bölüm ile Teşkilat dizisi bu akşam izleyiciyle buluşacak. TRT Teşkilat hayranları, Teşkilat Neslihan bugünkü bölümde olacak mı? Aybüke Pusat’ın yer aldığı bölümler Teşkilat’ta yayınlanacak mı? sorularını bir hayli merak ediyor.

Teşkilat Neslihan Aybüke Pusat bugünkü bölümde olacak mı?

Dizinin yapımını üstlenen Tims&B Productions, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarıldığını doğruladı.

Ancak daha önce çekilmiş olan stok bölümlerdeki sahnelerin yayınlanmaya devam edeceği belirtildi. Bu sahnelerde herhangi bir kesinti yapılmayacağı, ancak dizinin genel hikâyesinde bazı revizyonların gündeme gelebileceği bildirildi.


Teşkilat Neslihan Aybüke Pusat’ın yerine kim gelecek?

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması sonrası yerini alacak yeni oyuncunun kim olacağı da izleyiciler tarafından merak konusu. Ancak yapım şirketi bu konuda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Kadroya yeni bir ismin katılması halinde, dizinin gelecek bölümlerinde yeni karakterin tanıtılması bekleniyor. Teşkilat dizisi yeni bölüm çekimleri için Tolga Sarıtaş’a partner olacak kadın oyuncu arayışları sürerken Gülsüm İlhan Ali'nin adı da adaylar arasında geçtiği iddia ediliyor. Gülsüm İlhan Ali'nin Teşkilat kadrosuna dahil olacağı resmi olarak açıklanmış değil.

#Teşkilat
#Aybüke Pusat
#TRT 1 Teşkilat Neslihan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Teşkilat'ta Neslihan Aybüke Pusat bugünkü bölümde olacak mı?