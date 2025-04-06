Teşkilat Neslihan Aybüke Pusat bugünkü bölümde olacak mı?





Teşkilat Neslihan Aybüke Pusat’ın yerine kim gelecek?

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması sonrası yerini alacak yeni oyuncunun kim olacağı da izleyiciler tarafından merak konusu. Ancak yapım şirketi bu konuda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Kadroya yeni bir ismin katılması halinde, dizinin gelecek bölümlerinde yeni karakterin tanıtılması bekleniyor. Teşkilat dizisi yeni bölüm çekimleri için Tolga Sarıtaş’a partner olacak kadın oyuncu arayışları sürerken Gülsüm İlhan Ali'nin adı da adaylar arasında geçtiği iddia ediliyor. Gülsüm İlhan Ali'nin Teşkilat kadrosuna dahil olacağı resmi olarak açıklanmış değil.