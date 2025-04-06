Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşım yapan ve gelen tepkiler üzerine gönderisini kaldıran oyuncu Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Teşkilat yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki Teşkilat Neslihan bugünkü bölümde olacak mı? Aybüke Pusat’ın yer aldığı bölümler Teşkilat’ta yayınlanacak mı?
Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşım yapan ve gelen tepkiler üzerine gönderisini kaldıran oyuncu Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı. 138. bölüm ile Teşkilat dizisi bu akşam izleyiciyle buluşacak. TRT Teşkilat hayranları, Teşkilat Neslihan bugünkü bölümde olacak mı? Aybüke Pusat’ın yer aldığı bölümler Teşkilat’ta yayınlanacak mı? sorularını bir hayli merak ediyor.
Teşkilat Neslihan Aybüke Pusat bugünkü bölümde olacak mı?
Dizinin yapımını üstlenen Tims&B Productions, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarıldığını doğruladı.
Ancak daha önce çekilmiş olan stok bölümlerdeki sahnelerin yayınlanmaya devam edeceği belirtildi. Bu sahnelerde herhangi bir kesinti yapılmayacağı, ancak dizinin genel hikâyesinde bazı revizyonların gündeme gelebileceği bildirildi.
Teşkilat Neslihan Aybüke Pusat’ın yerine kim gelecek?
Aybüke Pusat’ın diziden ayrılması sonrası yerini alacak yeni oyuncunun kim olacağı da izleyiciler tarafından merak konusu. Ancak yapım şirketi bu konuda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Kadroya yeni bir ismin katılması halinde, dizinin gelecek bölümlerinde yeni karakterin tanıtılması bekleniyor. Teşkilat dizisi yeni bölüm çekimleri için Tolga Sarıtaş’a partner olacak kadın oyuncu arayışları sürerken Gülsüm İlhan Ali'nin adı da adaylar arasında geçtiği iddia ediliyor. Gülsüm İlhan Ali'nin Teşkilat kadrosuna dahil olacağı resmi olarak açıklanmış değil.