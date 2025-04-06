1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet

AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

3) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

4) M notu, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSS’ye girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında alıp CC ve üzeri harf notu veya karşılığı bir notla başarılı oldukları dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

5) Dikey geçiş sınavıyla Üniversiteye gelen öğrencilerin lisans öğrenimine hazırlık programında FF aldıkları dersler başarısız olarak kabul edilir. Bu programda alınan derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, AGNO’larına bakılmadan, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Dikey geçiş işlemleri ile ilgili diğer hususlarda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.