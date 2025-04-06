ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sınav soru ve cevapları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki ATA AÖF ara sınavı soruları yayınlandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ders notu kaç? İşte detaylar.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi ara sınavları hafta sonu uygulanıyor. Dün iki ayrı oturumda tamamlanan ATA AÖF sınavı bugün 3. oturumuyla devam edecek. Her ders için sınav süresi 30 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez. Peki ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Üç oturumda düzenlenecek olan ATA AÖF ara sınavında çıkan sorular online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF bahar dönemi vize (ara) sınavı 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek oturumlarla tamamlanacak. ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı oturumlar tamamlandıktan sonra adayların erişimine açılıyor.
Soru kitapçıklarının 7-11 Nisan tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenecek. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilirsiniz.
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ATA AÖF vize sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.
ATA AÖF DERS NOTLARI
a) Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
2) Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet
AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.
3) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.
4) M notu, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSS’ye girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında alıp CC ve üzeri harf notu veya karşılığı bir notla başarılı oldukları dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.
5) Dikey geçiş sınavıyla Üniversiteye gelen öğrencilerin lisans öğrenimine hazırlık programında FF aldıkları dersler başarısız olarak kabul edilir. Bu programda alınan derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, AGNO’larına bakılmadan, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Dikey geçiş işlemleri ile ilgili diğer hususlarda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.