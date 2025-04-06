İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında bu akşam Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz canlı izlenip izlenmediği hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte İngiliz derbisinden son gelişmeler ve maçın yayın bilgileri.