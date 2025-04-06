İngiltere Premier Lig'de bu akşam Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Saat 18.30'da başlayacak zorlu mücadele Old Trafford stadında oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği İngiliz derbisinde Manchester United 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Manchester City ise 51 puan ile 5. sırada. Peki Manchester United-Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında bu akşam Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz canlı izlenip izlenmediği hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte İngiliz derbisinden son gelişmeler ve maçın yayın bilgileri.
MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United ile Manchester City arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. Old Trafford'da karşı karşıya gelecek Manchester United - Manchester City maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmada John Brooks düdük çalacak.
Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mount, Garnacho; Hojlund
Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gundogan, Gonzalez; Savinho, Grealish, Doku; Marmoush