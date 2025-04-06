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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e: Artık haddini bil

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e: Artık haddini bil

20:096/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz 'cuntacı' ithamlarında bulunan CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Açıklamasına, "Artık haddini bil." diyerek başlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletten aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet ettiğini ve her türlü vesayete karşı savaştığını ifade etti. "Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir." diyen Fidan, "Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Artık haddini bil!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Hakan Fidan
#Özgür Özel
#Cunta

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