AK Partili İnan'dan Özel'e 'cunta' tepkisi: FETÖ'cülere sen kalkan oldun

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan , CHP Genel Başkanı Özgür Özel ’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a yönelik “cunta başkanı” ithamına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasıyla yanıt verdi.

İnan, açıklamasında CHP’nin tarihsel geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cuntanın tarihi, CHP’nin özgeçmişidir. Türü ne olursa olsun, cunta yardakçılığı CHP geleneğidir. CHP’yi temsil ettiğini söyleyen siyasetçiler, cunta temsilcisi çıkmıştır. Türk demokrasi tarihinde milli irade katili hep CHP olmuştur."

CHP’nin tarihsel geçmişine dikkat çekerken İnan, diktatörlük denilince akla yalnızca CHP’nin geldiğinin altını çizdi:

"Türkiye’de demokrasi düşmanı parti kimdir?" diye sorulduğunda akla tek parti gelir o da CHP’dir. Türkiye’nin Baas’ı olma noktasında Esed’e nasıl umut bağladıkları herkesin malumu. Çünkü dikta sevicilikleri dün de vardı bugün de var. Diktatörlük denilince akla tek parti gelir! O da Cumhuriyet Halk Partisidir!"

İnan, CHP’nin darbe süreçlerindeki rolüne atıf yaparak, "Bu zamana kadar FETÖ’cü alçakların darbe girişimi dahil tüm darbelerin sözcüsü, aparatı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Biz 15 Temmuz’da milletimizle birlikte mücadele ederken, onlar FETÖ’cü cuntacıların başarılı olması için adeta dua ediyordunuz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de doğrudan cevap veren İnan, şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs öncesi alçak FETÖ’cülerin 'geri döneceğiz' nutukları CHP’nin kazanma ihtimali üzerine atılmıştır. O nedenle! Özgür Özel, sen tüm FETÖ kurumlarının önünde yatan adamsın! Sen İzmir Adliyesi önünde FETÖ’cülere kalkan olansın! Gözlükleri çıkarıp saç boyadın diye darbeci FETÖ ve cunta seviciliklerini bu millete unutturamazsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her seçimde milletin teveccühüyle görev aldığını vurgulayan İnan, "Her girdiği seçimde milletin teveccühünü kazanmış askeri vesayetle çarpışa çarpışa bu ülkeyi demokratik olgunluğa kavuşturmuş bir lidere dil uzatmayı kolay zannedenler yüce milletimizden en büyük cevabı alacaklardır." dedi.

Açıklamasının sonunda İnan, AK Parti’nin bu tür açıklamaların peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın millet nezdindeki karşılığını, mazlumlar nezdindeki karşılığını tarih altın harflerle yazacaktır. AK Parti olarak her mevzide bu hadsiz konuşmanın peşini bırakmayacağız."





Cuntanın tarihi CHP’nin öz geçmişidir.



Türü ne olursa olsun, Cunta Yardakçılığı CHP geleneğidir. CHP’yi temsil ettiğini söyleyen siyasetçiler cunta temsilcisi çıkmıştır.



Türk demokrasi tarihinde milli irade katili hep CHP olmuştur.



“Türkiye’de demokrasi düşmanı parti… — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) April 6, 2025







