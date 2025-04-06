AK Partili İnan'dan Özel'e 'cunta' tepkisi: FETÖ'cülere sen kalkan oldun

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'cunta lideri' ithamında bulunan CHP lideri Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. "Cuntanın tarihi, CHP’nin özgeçmişidir. Türü ne olursa olsun, cunta yardakçılığı CHP geleneğidir." diyen İnan, CHP’nin darbe süreçlerindeki rolüne atıf yaparak, "Özgür Özel, sen tüm FETÖ kurumlarının önünde yatan adamsın! Sen İzmir Adliyesi önünde FETÖ’cülere kalkan olansın! Gözlükleri çıkarıp saç boyadın diye darbeci FETÖ ve cunta seviciliklerini bu millete unutturamazsın." ifadelerini kullandı.
"Cuntanın tarihi, CHP’nin özgeçmişidir. Türü ne olursa olsun, cunta yardakçılığı CHP geleneğidir. CHP’yi temsil ettiğini söyleyen siyasetçiler, cunta temsilcisi çıkmıştır. Türk demokrasi tarihinde milli irade katili hep CHP olmuştur."
"Türkiye’de demokrasi düşmanı parti kimdir?" diye sorulduğunda akla tek parti gelir o da CHP’dir. Türkiye’nin Baas’ı olma noktasında Esed’e nasıl umut bağladıkları herkesin malumu. Çünkü dikta sevicilikleri dün de vardı bugün de var. Diktatörlük denilince akla tek parti gelir! O da Cumhuriyet Halk Partisidir!"
İnan, CHP’nin darbe süreçlerindeki rolüne atıf yaparak, "Bu zamana kadar FETÖ’cü alçakların darbe girişimi dahil tüm darbelerin sözcüsü, aparatı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Biz 15 Temmuz’da milletimizle birlikte mücadele ederken, onlar FETÖ’cü cuntacıların başarılı olması için adeta dua ediyordunuz." dedi.
"14 Mayıs öncesi alçak FETÖ’cülerin 'geri döneceğiz' nutukları CHP’nin kazanma ihtimali üzerine atılmıştır. O nedenle! Özgür Özel, sen tüm FETÖ kurumlarının önünde yatan adamsın! Sen İzmir Adliyesi önünde FETÖ’cülere kalkan olansın! Gözlükleri çıkarıp saç boyadın diye darbeci FETÖ ve cunta seviciliklerini bu millete unutturamazsın."
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her seçimde milletin teveccühüyle görev aldığını vurgulayan İnan, "Her girdiği seçimde milletin teveccühünü kazanmış askeri vesayetle çarpışa çarpışa bu ülkeyi demokratik olgunluğa kavuşturmuş bir lidere dil uzatmayı kolay zannedenler yüce milletimizden en büyük cevabı alacaklardır." dedi.
"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın millet nezdindeki karşılığını, mazlumlar nezdindeki karşılığını tarih altın harflerle yazacaktır. AK Parti olarak her mevzide bu hadsiz konuşmanın peşini bırakmayacağız."