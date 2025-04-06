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Bakan Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in 'cunta' ifadelerine sert tepki

Bakan Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in 'cunta' ifadelerine sert tepki

18:046/04/2025, Pazar
AA
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Bakan Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Bakan Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin ilerleyişini kirli yollarla durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle, tarımdan sanayiye, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda sarf ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.


Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Cunta görmek isteyenlerin demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir. Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanına aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Kendisinin ve yakın çevresinin siyasi menfaat için sınır tanımaz davranışları ve yaptıkları sokak çağrıları, demokratik zeminden uzaklaşmanın ve vesayet özlemlerinin apaçık göstergesidir. Ülkemizin ilerleyişini kirli yollarla durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle, tarımdan sanayiye, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."


#Özgür Özel
#cunta
#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı

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