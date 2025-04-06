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Bakan Kacır: İçeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak

Bakan Kacır: İçeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak

17:466/04/2025, Pazar
AA
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Bakan Kacır'dan, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Bakan Kacır'dan, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünya düzeninin oyun kurucu güçlerinden olacak. Bu yolculuğu akamete uğratmak için içeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Kacır, şunları kaydetti:
"İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk milletinin hür iradesine saygısızlıktır. Ana muhalefet partisi, milli irade hazımsızlığından kurtulamıyor. Cuntacılık, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a milli iradeye karşı darbelerin ve muhtıraların destekçisi demokrasi düşmanlarına yakışan bir ünvan. Türkiye, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünya düzeninin oyun kurucu güçlerinden olacak. Bu yolculuğu akamete uğratmak için içeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak."


#CHP Genel Başkanı Özgür Özel
#cunta
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

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