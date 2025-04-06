Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

"Aziz milletimizin iradesiyle girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar. Hain darbe girişimine milletimizle birlikte 'dur' diyen, vesayet odaklarının kirli planlarına karşı 'her daim milletin iradesinden başka bir irade tanımıyorum' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlemeye devam edeceğiz. Milli iradeye 'cunta' diyenler önce partilerinde yaşadıkları skandalları açıklasın!"