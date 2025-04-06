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Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

17:436/04/2025, Pazar
AA
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Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.


"CHP Genel Başkanı Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik 'cunta' ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir." ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin iradesiyle girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar. Hain darbe girişimine milletimizle birlikte 'dur' diyen, vesayet odaklarının kirli planlarına karşı 'her daim milletin iradesinden başka bir irade tanımıyorum' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlemeye devam edeceğiz. Milli iradeye 'cunta' diyenler önce partilerinde yaşadıkları skandalları açıklasın!"


#CHP Genel Başkanı Özgür Özel
#Vedat Iıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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