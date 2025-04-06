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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: CHP bu kurultayda Yassıada zihniyetine biat etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: CHP bu kurultayda Yassıada zihniyetine biat etti

14:156/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor "dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Cunta eşittir CHP'

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi”
ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.

Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar.

"CHP geleneği bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir "

Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.


Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.


Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir"




#Ömer Çelik
#AK Parti
#Özgür Özel
#CHP

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