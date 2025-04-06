Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından çekildi

CHP'nin 21. olağanüstü kurultayında adaylığını açıklayan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki genel başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 21. olağanüstü kurultayını topladı. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.
Ümit Uysal çekildi
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
İki aday yarışacak
Genel başkanlığa Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.