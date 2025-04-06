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Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından çekildi

Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından çekildi

11:116/04/2025, Sunday
G: 6/04/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildi.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildi.

CHP'nin 21. olağanüstü kurultayında adaylığını açıklayan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki genel başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı.


Cumhuriyet Halk Partisi, 21. olağanüstü kurultayını topladı. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Ümit Uysal çekildi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu.


Uysal yaptığı açıklamada,
''Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim"
diyerek adaylıktan çekildi.

İki aday yarışacak

Genel başkanlığa Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.


#CHP
#Olağanüstü Kurultay
#Antalya
#Ümit Uysal

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