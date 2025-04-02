CHP bunu da başaramadı: Halk esnafa sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığı yerli ve milli markaları boykot çağrısına, Türk ekonomisini batırma planı da eklendi. Vatandaşa alışveriş yapmama konusunda çağrı yapan CHP, bunu da eline yüzüne bulaştırdı. Halk, esnafa sahip çıktı. Yerli markaları hedefe koyup ekonomiyi çökertmeyi arzulayan CHP'nin boykot hamlesi, Kadıköy ve Nişantaşı başta olmak üzere yabancı markaları vurmuş oldu.
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.
Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.
CHP bunu da başaramadı
Özel'in çağrısının başlıca amacı, rüşvet ve yolsuzluk davasını perdelemekti. Önce yerli ve milli markaları hedef koyan CHP lideri, ekonomiyi yavaşlatarak 'Bizimle değilsen batmalısın' mesajı verdi.
CHP’nin kara listesine giren D&R, İdefix, bazı market zincirleri ve yerli markalar, boykotla cezalandırılmak bir yana alışveriş rekorları kırdı.
Kadıköy ve Nişantaşı'nda garip sessizlik
CHP seçmeninin yoğun yaşadığı Kadıköy, Nişantaşı gibi semtlerde tam tersi bir tablo vardı.
Halk esnafa sahip çıktı
Bir siyasi partinin kendi seçmeni dışında herkesi cezalandırma çabası, ülkenin her kesiminden tokat gibi bir cevapla karşılık buldu.
CHP bir kez daha denedi, olmadı. Kendisi gibi düşünmeyeni susturmaya kalktı…
Ama halk, esnafına sahip çıktı. Yerli markalar kazandı.
CHP yine bir başarısızlık ile baş başa kaldı.