CHP bunu da başaramadı: Halk esnafa sahip çıktı

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.

Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.

Özel'in Türk ekonomisini batırmaya yönelik çağrısı, CHP'nin beklemediği kadar ters tepti.

CHP bunu da başaramadı

Özel'in çağrısının başlıca amacı, rüşvet ve yolsuzluk davasını perdelemekti. Önce yerli ve milli markaları hedef koyan CHP lideri, ekonomiyi yavaşlatarak 'Bizimle değilsen batmalısın' mesajı verdi.

Fakat bugün yaşananlar; halkın, esnafıyla birlikte olduğunu ispatladı.

CHP’nin kara listesine giren D&R, İdefix, bazı market zincirleri ve yerli markalar, boykotla cezalandırılmak bir yana alışveriş rekorları kırdı.

Marketlerde kuyruklar, mağazalarda izdiham oluştu. Vatandaş, tabiri caizse "CHP neye karşıysa, ben onun yanındayım" dedi.

Samsun'da bugün bir AVM'de yaşanan yoğunluk.

Kadıköy ve Nişantaşı'nda garip sessizlik

CHP seçmeninin yoğun yaşadığı Kadıköy, Nişantaşı gibi semtlerde tam tersi bir tablo vardı.

Boykot çağrısına kulak veren bu çevrelerde yabancı markaların mağazaları boş kaldı.

Böylece yerli markaları hedefleyerek ekonomiyi çökertmeyi hedefleyen CHP'nin boykot hamlesi, hedeflediklerinin aksine yabancı markaları vurmuş oldu.

Halk esnafa sahip çıktı

Bir siyasi partinin kendi seçmeni dışında herkesi cezalandırma çabası, ülkenin her kesiminden tokat gibi bir cevapla karşılık buldu.

CHP bir kez daha denedi, olmadı. Kendisi gibi düşünmeyeni susturmaya kalktı…

Ama halk, esnafına sahip çıktı. Yerli markalar kazandı.

CHP yine bir başarısızlık ile baş başa kaldı.



