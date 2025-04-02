Ticaret Bakanı Bolat'tan 'boykot' açıklaması: Milli sermayeyi hedef alıyorlar

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ekonomimizin yaraları hızla sarılıyor

"Türkiye ekonomisinde, yangın, savaş, deprem, pandemi, salgın gibi felaketlerden sonra, dünyada ve Türkiye'de, ekonomimiz yaralarını hızla sarıyor. Bir dengeleme süreci, makroekonomik göstergelerin hepsinde büyüme, üretim, ihracat, istihdam, cari açığın kapatılması gibi çok olumlu gelişmeler olan bir dönemde, biliyorsunuz, iki hafta kadar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak büyük bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları başladı ve operasyonlar yapıldı. On milyarlarca liranın söz konusu edildiği bu olayda, ifşaatlar, itiraflar ortalara geldi. Bunların da hepsinin, CHP'li, ihbar sahiplerinin CHP'li olduğu ortaya çıktı ve itiraflar var.

160 bin kişilik mitingi 2 milyon diye gösterdiler

Bu durum karşısında, "En iyi savunma hücumdur" mantığı içinde, birden ana muhalefetin kitleleri, gençleri, öğrencileri sokağa dökme çabalarının yoğunlaştığını gördük. Kamu düzenine, polislerimize, emniyete yönelik vandallıkları gördük. Bu başarısız olunca miting çabaları oldu. Emniyetin, 160 bin kişinin katıldığını bütün teknik istatistiki verilerle ortaya koyduğu mitingi, 2 milyon olduğunu iddia edecek kadar mübalağa yaptılar.

Boykotla milli sermayeyi hedef alıyorlar

Zaten hep bunu yapıyorlar. Ondan sonra da bayramın ertesi günü, bugün için, ekonomiye yönelik boykot çağrısı oldu, ticareti durdurma çağrısı. Geçen hafta da yerli ve milli markalara ve milli yayın organlarına karşı da gözdağı, şantaj ve tehditler, boykot çağrıları yaptılar. Boykotla milli sermayeyi hedef alıyorlar.

Muhalefetle aramızdaki fark bu

Bizim iktidarımız ile muhalefetin, ana muhalefetin arasındaki fark bu. Biz Türkiye'yi 22 yılda dolar bazında 6,5 kat büyüttük. 230 milyar dolarlık milli geliri 1 trilyon 122 milyar dolara yükselttik. 3600 dolar olan fert başına milli geliri 15 bin 463 dolara yükselttik. İhracatımızı 7,5 kat artırdık. Dış ticaret açığı, cari açığımızı kapatıyoruz, dengeleme savaşı veriyoruz. Böyle bir ortamda, gerek parti içi liderlik kavgaları, gerekse rüşvet ve CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk haberlerini gündemden düşürme ve siyasi açıdan örtbas etme çabalarıyla, artık şuursuz bir şekilde milli ekonomiye zarar vermek, üretime, tüketime, ticarete, işçiye, çiftçiye, istihdama zarar verme çabalarını bu şekilde örgütlemeye çalıştılar.

Milletimiz bu oyunu gördü

Ama hamdolsun bizim aziz ve Necip halkımız sağduyusu ile bu oyunu gördü ve bu çabalara asla itibar etmeyecek. Bugün duyuyoruz ki, Nişantaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Beşiktaş, Şişli gibi yerlerde bazı dükkanlar kapalıymış. Normal zaten CHP'nin yüzde 80-90 oy aldığı yerler. Kendilerine zarar veren, kendi kendilerine maddi açıdan zarar veren çabalar içindeler.

Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü

Ana muhalefet kitleleri sokağa dökerek ekonomiyi hedef aldı. Bizimle muhalefetin arasındaki fark işte bu. Milletimiz CHP'nin oyununu gördü. Halkımız ferasetiyle CHP'nin çağrılarına itibar etmeyecek. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü. Güçlü Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Boykot listeleri hazırlayan, ticareti durdurma çağrıları kaybedecek. Biz de halkımıza şu çağrıyı yaptık dün akşamdan bu yana: Eğer yarın, öbür gün, cumartesi, cuma alışverişiniz varsa, olacaksa, bugün yapın. Bugün ekonomiye sahip çıkma günü, milli ekonomiye sahip çıkma günü. Bugün üretime, ticarete, istihdama, tüketime sahip çıkma günü. Bugün üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin dayanışma günü.

Bir yanda gece gündüz çalışanlar, bir yanda halkı sokağa çağıranlar

Bugün, güçlü Türkiye'nin, güçlü bir ekonomiyle yola devam etmesi için halkımızın dayanışma günü. Bugün milli destek vakti diyoruz. Bir yanda Türkiye ve onun aziz milleti için gece gündüz çalışan, üreten, projeler geliştiren, dünyada takdir ve saygı gören ekonomisiyle, üretimiyle, büyüklüğüyle, askeri gücüyle, milli savunmasıyla, savunma sanayisiyle, ihracatıyla takdir gören bir Türkiye için mücadele eden Cumhur İttifakı ve onun hükümeti ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadrolar. Bir yanda da halkı sokağa çağıran, kamu otoritesini, düzenini sarsmaya çalışan, ekonomiye zarar vermeye çalışan, yerli milli markalara, şirketlere boykot listeleri hazırlayan, anons eden ve milli ekonomiye, işçiye, esnafa zarar vermeye çalışan bir anlayış.

Rüşvet ve yolsuzlukları örtbas edemezler

Şu anda mücadele bu iki zihniyetin mücadelesi. Kazanan, çalışan, üreten, halkı için, ülkesi için çabalayan doğrular olacaktır. Bir yanda yıkım taşeronları, bir yanda yapım işçileri. Böylesi bir manzara var. Kendi içlerindeki hesaplaşmaları, rüşvet ve yolsuzluk haberleri, ifşaatlar, itiraflar hiçbir şekilde örtbas edilemez. Bu bir siyasi karartma çabasıdır. Bunu da çok net vatandaşımız görüyor. Bugün görüyoruz ki başta Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi teşkilatlar, üyeler ve halkımız, esnafımızla dayanışma içinde.

Vatandaşımız Türkiye'yi yıpratmak isteyenlere asla izin vermez

Sabahtan beri gezdiğimiz yerlerde, biz de bizzat gezdik ve alışveriş yaptık çeşitli esnaflarımızdan ve halkımızın büyük bir iştiyakla milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Halkımıza bu anlamda şükran borçluyuz. Türkiye böyle bir ülkedir, böyle asil bir millettir. Zor günler ya da tehlikeyi gördüğü zaman vatandaşlarımız ve sağduyulu vatandaşlarımızın içindeki dev uyanır ve bir yanardağ gibi kükrer ve de Allah'ın izniyle Türkiye'yi yıkmak ya da yıpratmak, zarar vermek isteyenlere asla izin vermez.

Kamu düzeni bozulursa ne ekonomi kalır ne asayiş

(Milli destek vakti çağrısı yerini bulacak mı?) Tabii ki, zaten bunu görüyoruz her yerde; Anadolu'da, Trakya'da, şehirlerimizde. Burada önemli olan şu: Bir ülkede kamu düzeni vardır. Eğer kamu düzeni bozulursa, ne ekonomi kalır, ne asayiş kalır ve ortalık çok ciddi bir şekilde, huzur ortadan kaçar. O nedenle hükümetlerin görevi, hangi parti olursa olsun, kamu düzenini korumaktır. Vatandaşın huzur içinde yaşamasını, hizmetler almasını ve çalışmasını, geçimini sağlamasını mümkün kılmaktır. Adliyenin başlattığı soruşturmalar, o adliyenin konusu.

Sosyal medyadan yalanlarla algı üretmeye çalışıyorlar

Mutlaka iktidara talip olanlar projeleriyle, planlarıyla ortaya çıkmak zorunda. Bakın, 6 senedir sahip oldukları belediyelerde sadece işçilere maaş vermeyip greve giden işçilerle, çöp dağlarıyla onları görüyoruz. Ve doğru dürüst yaptıkları bir vatandaş için eser, hizmet yok. Bunları örtbas etmenin en iyi yöntemi, bol bol yalanla, ellerinin altındaki sosyal medyadan yalan haberlerle algı oluşturmaya çalışmak. Halkımızı özellikle bugün alışveriş yapmaya davet ediyorum. Gün bugündür, gün dayanışma günüdür. CHP'nin ortaya koyduğu bir eser yok, yalan haber ve algı peşindeler. Demokrasi ve hak gibi kavramları sadece kendilerine layık görüyorlar."



