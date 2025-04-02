Bakan Bolat 'boykot' çağrılarına karşı esnafa destek için alışverişe çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün için yapılan "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu. Bolat "2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün yapılan "boykot çağrılarına" karşılık vererek ürün alarak esnafın yanında olduğunu gösterdi.
Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.
Burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:
Vatandaşlara "alışveriş yapın" çağrısı
Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
- "Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."