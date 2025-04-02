Bakanlar CHP'nin boykot çağrısına karşı alışverişe çıktı: Millet her oyunu bozar

Bakan Yerlikaya ile Bakan Uraloğlu, alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler paylaştılar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin başlattığı yerli ve milli markaları boykot ve alışveriş yapmama kararına karşı esnaftan alışveriş yaptı. Bakan Uraloğlu, boykot adı altında yürütülen kirli söylemlerin, bu milleti yıldıramayacağını belirterek, "Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumun, Türkiye'nin milli gücü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir. Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz."
"Milletimizin emeğine ihanettir"
"Milletimizin emeğine ihanettir"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
dedi.
Yerlikaya, paylaşımında alışveriş yaparken çekilen videosuna da yer verdi.
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ali Yerlikaya
#CHP
#Boykot