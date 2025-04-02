Ekonomiye sabotaj

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası kutuplaştırma siyasetine hız veren CHP lideri Özgür Özel, dün bir kez daha bugün için boykot çağrısı yaptı. Özel, sosyal medya hesabından “Tüm tüketimi durdur! Hiçbir şey satın alma” yazılı bir afiş resmi paylaştı. Hükümet ve sivil toplum kuruluşları Özel’in paylaşımına sert tepki gösterdi:

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur.

* Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir.

* İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ekonomik istikrarımıza yönelik tehditlerin ve yatırımcı güvenini zedelemeye dönük açıklamaların içerideki bazı çevreler eliyle dışarıya servis edilmesi, bir siyasi rekabetin ötesinde milli menfaatlerimize karşı sabotaj girişimidir.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

* ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Süreci bu boyuta çekmek, ülke ekonomisini hedef almak bir duruş değil aksine akıl tutulmasıdır.

* TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı.





Boykota soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi. İşyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi.



