Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Tesla'yı boykot edeni tutuklayacak

ABD Tesla'yı boykot edeni tutuklayacak

04:002/04/2025, Wednesday
G: 2/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Tesla bayilerine yönelik protesto ve saldırılara katılanlara uyarıda bulundu. Adalet Bakanı Bondi, X'teki "Adalet geliyor" başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayiine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezayı açıkladı. Fredrick aleyhine "20 yıl hapis cezası istiyoruz" diyen Bondi, tüm bu olayların kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle "pazarlık yapılmayacağını" kaydetti. Bondi, "Açıkça belirttim: Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız" dedi. Bondi'nin uyarıları, Tesla'ya protestolara katılmayı planlayanlara "tehdit" olarak nitelendirildi.


#ABD
#Tesla
#Donald Trump

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Tarih belli oldu