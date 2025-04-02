ABD Tesla'yı boykot edeni tutuklayacak

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Tesla bayilerine yönelik protesto ve saldırılara katılanlara uyarıda bulundu. Adalet Bakanı Bondi, X'teki "Adalet geliyor" başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayiine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezayı açıkladı. Fredrick aleyhine "20 yıl hapis cezası istiyoruz" diyen Bondi, tüm bu olayların kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle "pazarlık yapılmayacağını" kaydetti. Bondi, "Açıkça belirttim: Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız" dedi. Bondi'nin uyarıları, Tesla'ya protestolara katılmayı planlayanlara "tehdit" olarak nitelendirildi.