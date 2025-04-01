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Sağlığıyla gündem olmuştu: Biden yaşını böyle gizliyormuş

Sağlığıyla gündem olmuştu: Biden yaşını böyle gizliyormuş

16:371/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
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Eski ABD Başkanı Joe Biden
Eski ABD Başkanı Joe Biden

Eski ABD Başkanı Joe Biden, görev süresi boyunca yaşı ve sağlığıyla ilgili spekülasyonlarla gündemden düşmedi. Biden'ın yaşını gizlemek için özel bir makyaj ekibi tuttuğu ve her gün saatlerce halkın karşısına çıkmak için hazırlandığı öne sürüldü.

İngiliz gazetesi The Independent'ın haberine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yaşını gizlemek için düzenli olarak makyaj kullanıyordu. Ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi, Biden'ın görevdeyken ölmesi durumunda bir stratejiye sahipti.


YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORDU

İddialara göre Biden, seyahat ederken ve kamuoyu karşısına çıkmadan önce yaşlanma belirtilerini gizlemek için düzenli olarak bir makyaj sanatçısıyla görüşüyordu.


Eski Başkanın ayrıca video mesajlarını kaydetmeden önce ve çevrim içi görüşmeler başlatmadan önce de yorgunluğunu gizlemek için bir makyaj ekibinden destek aldığı öne sürüldü.


GÖREVDEN AYRILDIĞINDA 82 YAŞINDAYDI

Biden'ın yaşıyla ilgili endişeler (görevden ayrıldığında 82 yaşındaydı) 2023'te yeniden seçilme kampanyası başladğında arttı.


Akıl sağlığıyla ilgili kaygılar, Haziran 2024'te Trump'a karşı gösterdiği feci tartışma performansının ardından zirveye ulaştı. Tartışmanın ardından Demokratlar, Biden'ın istifa edip bayrağı daha genç bir adaya devretmesi çağrısında bulundu.

#Joe Biden
#ABD
#Makyaj

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