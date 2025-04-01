Sağlığıyla gündem olmuştu: Biden yaşını böyle gizliyormuş

İngiliz gazetesi The Independent'ın haberine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yaşını gizlemek için düzenli olarak makyaj kullanıyordu. Ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi, Biden'ın görevdeyken ölmesi durumunda bir stratejiye sahipti.





YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORDU

İddialara göre Biden, seyahat ederken ve kamuoyu karşısına çıkmadan önce yaşlanma belirtilerini gizlemek için düzenli olarak bir makyaj sanatçısıyla görüşüyordu.





Eski Başkanın ayrıca video mesajlarını kaydetmeden önce ve çevrim içi görüşmeler başlatmadan önce de yorgunluğunu gizlemek için bir makyaj ekibinden destek aldığı öne sürüldü.





GÖREVDEN AYRILDIĞINDA 82 YAŞINDAYDI

Biden'ın yaşıyla ilgili endişeler (görevden ayrıldığında 82 yaşındaydı) 2023'te yeniden seçilme kampanyası başladğında arttı.



