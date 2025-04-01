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Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşması için ABD ile istişarelere başladı

Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşması için ABD ile istişarelere başladı

14:271/04/2025, Tuesday
DHA
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD ile istişarelere başladıklarını bildirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD ile istişarelere başladıklarını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, nadir toprak elementleri anlaşması metni üzerinde ABD ile istişarelere başladıklarını bildirdi. Ukrayna tarafının, daha önce geliştirilen çerçeve anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu fakat daha sonra anlaşma metninin değiştiğini aktaran Sybiha, “Bu tür bir belgenin geliştirilmesi için kendi yasalarımız var. Buna göre, gerekli iç prosedürleri başlatmak için uygun çalışmalar yürütüldü. Anlaşmanın taslağı hakkında ABD tarafıyla istişarelere başladığımızı teyit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'de temaslarda bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budris ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki ikili görüşmenin ardından Sybiha ile Budris ortak basın toplantısı düzenledi. Budris'in Ukrayna'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Sybiha, ülkesine verdiği destek nedeniyle Litvanya'ya teşekkür etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha

Sybiha, ABD ile ülkesi arasında Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Sybiha, Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Mart'ta diplomatik kanallar aracılığıyla ABD tarafından söz konusu anlaşmanın yeni taslağını teslim aldığını belirterek, her iki taraf için uygun bir metni oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.


Ukrayna tarafının, daha önce geliştirilen çerçeve anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu fakat daha sonra anlaşma metninin değiştiğini aktaran Sybiha, “Bu tür bir belgenin geliştirilmesi için kendi yasalarımız var. Buna göre, gerekli iç prosedürleri başlatmak için uygun çalışmalar yürütüldü. Anlaşmanın taslağı hakkında ABD tarafıyla istişarelere başladığımızı teyit ediyorum” ifadelerini kullandı.



#Ukrayna
#ABD
#nadir toprak elementleri
#anlaşma

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