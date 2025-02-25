Ukrayna ile ABD değerli madenler konusunda anlaştı

Ukrayna ile ABD'nin cuma günü değerli madenler anlaşmasını imzalayabileceği belirtildi.
Fransa merkezli haber ajansı AFP, Ukrayna'nın değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Ukrayna’nın halihazırda kazanç sağladığı projeleri kapsamayacak olan anlaşma kapsamında Gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün yüzde 50’si ABD'nin olacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
,
ABD Başkanı Donald Trump
'ın üzerinde direttiği anlaşmaya imzayı atacak.
Fransa merkezli haber ajansı
AFP
, Ukrayna ile ABD'nin değerli madenler konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
Anlaşmanın imzası cuma günü atılacak
Anlaşmanın imzası cuma günü atılacak
Yapılan açıklamada ABD tarafının anlaşmada zorlayıcı maddeleri kaldırdığını, anlaşmanın cuma günü imzalanabileceğini belirtti.
Aktarılanlara göre anlaşma kapsamında ABD, 500 milyar dolar şartını kaldırdı,
Ukrayna
da imzayı kabul etti.
Anlaşma,
Ukrayna
’nın halihazırda kazanç sağladığı projeleri de kapsamayacak.
Çıkarılacak madenlerin yarısı ABD'nin
Çıkarılacak madenlerin yarısı ABD'nin
Gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün yüzde 50’si olarak anlaşıldı.
ABD anlaşma çerçevesinde Ukrayna’ya güvenlik garantisi sözü vermiyor.
#Ukrayna
#ABD
#Değerli Madenler