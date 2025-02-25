Putin 'Barış Gücü'ne evet dedi: Zelenski, maden anlaşması için ABD yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini söyledi.
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti. "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki barışı korumak için devreye girebileceğini belirten Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna’da görev yapmasını kabul edecek. Fransa da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu konuda bir rol üstlenebilir" dedi.
GENEL KURUL: RUSYA ÇEKİLSİN
- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.
Şi'den Putin'e tam destek
- Savaşın üçüncü yıldönümünde, Çin'den Rusya'ya tam destek geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde, ilişkilerinin üçüncü taraflardan bağımsız şekilde gelişmeye devam edeceğini belirtti. Şi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin-Rusya ilişkileri sükûnetle kendi yolunda ilerleyecek" dedi.