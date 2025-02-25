Putin 'Barış Gücü'ne evet dedi: Zelenski, maden anlaşması için ABD yolcusu

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti. "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki barışı korumak için devreye girebileceğini belirten Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna’da görev yapmasını kabul edecek. Fransa da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu konuda bir rol üstlenebilir" dedi.