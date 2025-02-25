Putin'den ABD ve Çin'e 'Birlikte çalışmaya hazırız' mesajı

ABD pazarını üreticilerimiz için açmaya karar verirse yaklaşık 2 milyon ton ihraç edebiliriz. Bunun bence fiyat istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Ayrıca bence en önemlisi de Amerikan şirketleri ile bu alandaki ortak çalışmalar hakkında birlikte hareket edebiliriz.