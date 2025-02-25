Trump: Ukrayna'da 300 milyar dolardan fazla para harcadık, geri almayı hak ediyoruz

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "(Fransa) Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum" dedi. Trump, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ukrayna'da muhtemel bir barışın “Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmediğini” söyledi.
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Trump
, "Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum."
şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump ayrıca, ABD olarak Ukrayna savaşında Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptıklarını kaydederek,
"Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz."
dedi.
'BARIŞ UKRAYNA'NIN TESLİM OLMASI ANLAMINA GELMEZ'
Yaklaşık 5 yıl önce çıkan yangın sonrası restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Notre Dame Katedrali'nin aralık ayında Paris'te yapılan açılışına Trump'ın da katılımından dolayı teşekkür eden Macron, ABD'ye bu ziyaretinde jeopolitik konuların öncelikli olduğunu ifade etti.
Ukrayna'nın Rusya'ya karşı “direnişinin” herkes tarafından takdir topladığını belirten Macron, 3 yıldır devam eden savaşa ilişkin
“Hiç kimse en güçlünün yasasının geçerli olduğu bir dünyada yaşamak istemez.”
ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Ukrayna için Trump'ın “barışı inşa isteğini” paylaştıklarını kaydeden Macron, ABD Başkanı ile görüşmelerinde de bu konuda “önemli ilerlemeler” kaydettiklerini belirtti.
Macron ayrıca, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Ukrayna'da barışın “hayatları kurtarmak için bir zorunluluk” olduğunu kaydeden Macron “Barış Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz.” dedi.
Avrupa'nın güvenliği ve savunması için “daha fazlasını yapmaya” hazır oldukları mesajını veren Macron,
"Avrupa'nın (Ukrayna için) güvenlik garantilerinin parçası olması konusunda net bir mesaj taşıyorum.”
ifadesini kullandı.
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