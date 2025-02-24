Trump gözünü kararttı: Ukrayna'nın her şeyini istiyorum

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik karar tasarısını 24 Şubat'ta BM Genel Kurulu'na sunacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye kararlı olduğunu bildirdi. Rubio açıklamasında, “Önümüzdeki pazartesi 24 Şubat, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3’üncü yıl dönümü. Bu savaş çok uzun sürdü ve Ukrayna ile Rusya'ya çok korkunç bir bedel ödetti. ABD, Birleşmiş Milletler'e barışa giden bir yol haritası çizmek amacıyla tüm üye devletleri desteklemeye çağırdığımız tarihi bir karar öneriyor. Bu karar, Başkan Trump'ın, BM'nin, BM Şartı'nda yer alan kuruluş amacına, yani anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi de dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği korumaya geri dönmesi gerektiği görüşüyle tutarlıdır. Tüm BM üye devletlerini bu ciddi çabada ABD'ye katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.