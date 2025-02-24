Trump gözünü kararttı: Ukrayna'nın her şeyini istiyorum

ABD Başkanı Trump, üç yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını iddia ederek, Kiev yönetiminden taleplerini açıkladı: Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinin üçüncü yıldönümü öncesi bir kez daha barış müzakerelerine yanaşmayan ve kritik nadir element rezervleri konusunda Washington'ın taleplerini kabul etmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'ye yüklendi. Trump, başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte, Cumhuriyetçi seçmene son bir aylık dönemde yaptığı faaliyetleri aktardı. Trump konuşmasında dış politikadan, iç siyasete ve ekonomiye kadar adeta yaylım ateşi gerçekleştirdi. Trump'ın konuşması, Başkan Yardımcısı JD Vance, Başsavcı Pam Bondi, Sınır Muhafızı Tom Homan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile birçok yerli ve yabancı üst düzey misafirin katılımıyla gerçekleşti.
Putin ile konuştum, bitmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve savaşın bitmesi gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli" dedi. Trump, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirttiği konuşmasında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı kastederek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı" ifadesini kullandı.
Mineraller ve petrol
Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını ve şimdiye kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu söyleyen Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin isteklerini sıraladı. Donald Trump, "Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi" sözlerini ekledi.
Sol eğilimli dolandırıcılar
Trump, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) tüm dış yardım programlarına yönelik fonlarının kesilmesini savunarak, "Bizden nefret eden ülkelere milyarlarca dolar sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. USAID kurumunun "sol eğilimli dolandırıcılar" tarafından yönetildiğini söyleyen ABD Başkanı, bu kurumu sonlandırdıklarını ve binasının da Gümrük ve Sınır Devriyesine devredildiğini belirtti.
Medyaya yaylım ateşi
İkinci başkanlık döneminin ilk ayında aldığı kararları savunurken, sol-liberal tandaslı olduğu bilinen bazı ABD medyasını da isim vererek eleştirdi. Trump, MSNBC’ye "Demokrasi için bir tehdit", CNN’e "zavallı" derken, New York Times ve Washington Post gazetelerini artık kimsenin okumadığını iddia etti. Trump'ın kıdemli danışmanı Amerikalı milyarder Musk da X hesabından, İngiliz haber ajansı Reuters'ın adının "Lies (Yalanlar)" kelimesiyle oluşturulduğu bir tipografi tasarımı paylaştı.
Yol haritasını BM'ye sunacak
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik karar tasarısını 24 Şubat'ta BM Genel Kurulu'na sunacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye kararlı olduğunu bildirdi. Rubio açıklamasında, “Önümüzdeki pazartesi 24 Şubat, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3’üncü yıl dönümü. Bu savaş çok uzun sürdü ve Ukrayna ile Rusya'ya çok korkunç bir bedel ödetti. ABD, Birleşmiş Milletler'e barışa giden bir yol haritası çizmek amacıyla tüm üye devletleri desteklemeye çağırdığımız tarihi bir karar öneriyor. Bu karar, Başkan Trump'ın, BM'nin, BM Şartı'nda yer alan kuruluş amacına, yani anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi de dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği korumaya geri dönmesi gerektiği görüşüyle tutarlıdır. Tüm BM üye devletlerini bu ciddi çabada ABD'ye katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.