Trump Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi: Almanya ve ABD için büyük bir gün

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

ABD gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.