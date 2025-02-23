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Trump Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi: Almanya ve ABD için büyük bir gün

Trump Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi: Almanya ve ABD için büyük bir gün

23:0223/02/2025, Pazar
AA
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Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.
Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da gerçekleştirilen ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin zaferini ilan ettiği erken genel seçim hakkında değerlendirmede bulundu. Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

ABD gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaştı.


#ABD
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#Donald Trump
#seçim

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