Almanya'da sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı

Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin sandık başına gitme hakkına sahip olduğu erken genel seçimlerde oy verme süreci, yerel saatle 18.00’de tamamlandı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’in başbakan adayı olduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ittifakı, yüzde 29 oy aldı.

CDU ile Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) oluşturduğu CDU/CSU ittifakı, 2021 seçimlerine kıyasla oylarını 4,9 puan artırdı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise bir önceki seçime göre oy oranında 9,1 puanlık bir artış yakalayarak yüzde 19,5 ile ikinci sıraya yerleşti.

Mevcut Başbakan Olaf Scholz'un yeniden aday olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise önceki seçime kıyasla 9,7 puanlık bir kayıp yaşayarak yüzde 16 oy aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

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Almanlar, Merkel sonrası siyasi bunalımda

Angela Merkel’in 16 yıllık başbakanlık döneminin ardından Almanya, siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldı. 2021 seçimlerinde Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile "trafik ışığı" koalisyonunu kurdu. Ancak partiler arasındaki ideolojik farklılıklar, özellikle ekonomi, göç ve enerji politikalarında çatışmalara yol açtı.

Koalisyon içindeki anlaşmazlıklar ve Scholz’un liderliğine yönelik eleştiriler, halkın güvenini azalttı. Bu süreçte aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişi, ülkedeki kutuplaşmayı artırdı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise güçlü bir muhalefet sergileyerek eski gücünü kazanmaya çalışıyor.

Enerji krizi, enflasyon ve Ukrayna savaşı gibi faktörler de hükümetin yönetimini zorlaştırdı. Merkel sonrası Almanya’da siyasi belirsizlik sürerken, bir sonraki seçimler ülkenin yönünü belirleyecek kritik bir dönüm noktası olabilir.







