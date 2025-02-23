Almanya'da erken genel seçim: Sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu

Erken genel seçime giden Almanya'da ilk sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu. Buna göre sandıktan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıkarken; Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisinin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu. Sonuçların ardından açıklamada bulunan Başbakan Scholz, "Başarısız olduk ve seçimleri kaybettik. Sorumluluğu üstleniyorum." dedi.
Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.
Hristiyan Birlik partisi ilk sırada
Olaf Scholz'a soğuk duş
Başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sol Partinin oyları ise bir önceki seçime göre 4,7 puan arttı. Meclise girmesi kesin gözüyle bakılan Sol Parti, sandık çıkış anketine göre yüzde 8,5 oy aldı.
SPD ile seçime giren FDP'de büyük kayıp
2021'deki seçimlere göre oyu 6,5 puan düşen FDP'nin oy oranı ilk sandık çıkış anketinde yüzde 4,9 olarak görülüyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede sonuçlar bu şekilde kesinleşirse FDP, az farkla meclis dışında kalacak.
FPD ve BSW'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
Öte yandan seçime katılım oranının yüzde 84 ile 1990'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığı bildirildi.
Scholz: Yenilginin sorumluluğunu üstleniyorum
"Başarısız olduk ve seçimleri kaybettik. Sorumluluğu üstleniyorum. Seçimleri büyük farkla kazanan Hristiyan Demokrat Parti'yi kutluyorum."
Merz: Seçimleri kazanıyoruz
Sonuçların ardından açıklamada bulunan Hristiyan Demokrat Parti lideri Friedrich Merz ise, "Seçimleri kazanıyoruz. Almanya'nın güvenilir bir hükümet tarafından yönetilmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.