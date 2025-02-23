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Almanya'da erken genel seçim: Sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu

Almanya'da erken genel seçim: Sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu

20:2623/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren SPD'nin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü.
Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren SPD'nin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü.

Erken genel seçime giden Almanya'da ilk sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu. Buna göre sandıktan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıkarken; Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisinin oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu. Sonuçların ardından açıklamada bulunan Başbakan Scholz, "Başarısız olduk ve seçimleri kaybettik. Sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre
Hristiyan Birlik (CDU/CSU)
partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı.

Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Hristiyan Birlik partisi ilk sırada

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre,
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy aldı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki
Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU)
oluşan
CDU/CSU
'nun oy oranı 2021'deki seçimlere göre 4,9 puan arttı.
Aşırı sağcı
Almanya için Alternatif (AfD)
partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu.

Olaf Scholz'a soğuk duş

Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren
Sosyal Demokrat Partisinin (SPD)
oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.
Bu oran böyle kalırsa SPD,
İkinci Dünya Savaşı
'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.
Yeşiller Partisi
nin de 2021'deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek yüzde 13,5'e indi.

Başarılı bir seçim kampanyası yürüten Sol Partinin oyları ise bir önceki seçime göre 4,7 puan arttı. Meclise girmesi kesin gözüyle bakılan Sol Parti, sandık çıkış anketine göre yüzde 8,5 oy aldı.

SPD ile seçime giren FDP'de büyük kayıp

Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan
Hür Demokrat Parti (FDP)
bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıp yaşadı.

2021'deki seçimlere göre oyu 6,5 puan düşen FDP'nin oy oranı ilk sandık çıkış anketinde yüzde 4,9 olarak görülüyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede sonuçlar bu şekilde kesinleşirse FDP, az farkla meclis dışında kalacak.

İlk kez genel seçimlere katılan "
Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin
" (BSW) Partisi de yüzde 4,7 oy aldı.

FPD ve BSW'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

İlk sandık çıkış anketine göre
Almanya Federal Meclis
'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62
Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan
Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW)
de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Öte yandan seçime katılım oranının yüzde 84 ile 1990'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığı bildirildi.

Scholz: Yenilginin sorumluluğunu üstleniyorum

Yayınlanan ilk anket sonuçlarının ardından
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
'dan açıklama da gecikmedi.
Scholz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başarısız olduk ve seçimleri kaybettik. Sorumluluğu üstleniyorum. Seçimleri büyük farkla kazanan Hristiyan Demokrat Parti'yi kutluyorum."

Merz: Seçimleri kazanıyoruz

Sonuçların ardından açıklamada bulunan Hristiyan Demokrat Parti lideri Friedrich Merz ise, "Seçimleri kazanıyoruz. Almanya'nın güvenilir bir hükümet tarafından yönetilmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



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