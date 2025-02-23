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Trump ile Musk MSNBC, Reuters ve AP'yi hedef gösterdi: Demokrasimiz için tehdit

Trump ile Musk MSNBC, Reuters ve AP'yi hedef gösterdi: Demokrasimiz için tehdit

00:4323/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
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ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Elon Musk, bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Elon Musk, bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve kıdemli danışmanı Elon Musk, medya kuruluşları MSNBC, Reuters ve Associated Press'i (AP) hedef alan paylaşımlar yaptı. Trump, "Demokrasimiz için bir tehdit. Başlarında kötü insanlar mevcut" derken Musk, Reuters'ın adının 'Lies (Yalanlar)' kelimesiyle oluşturulduğu bir tipografi tasarımı paylaşıp "Yalan söylüyorlar" dedi.

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda,
"MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut."
ifadesini kullandı.
MSNBC kanalının ismini "MSDNC" olarak değiştirerek Demokrat Partinin Ulusal Kongresi'ne (DNC) gönderme yapan Trump, kanalın "Demokrat yanlısı olduğunu ve taraflı haber yaptığını" ima etti.
Trump'ın kıdemli danışmanı Amerikalı milyarder Musk da X hesabından, İngiliz haber ajansı
Reuters'ın adının "Lies (Yalanlar)" kelimesiyle oluşturulduğu bir tipografi tasarımı paylaştı.
Musk, bir diğer paylaşımında da "Ukrayna'nın değerli maden anlaşmasını imzalamaması halinde Starlink'i kapatma tehdidinde bulunduğunu" konu alan bir Reuters haberini alıntılayarak,
"Reuters yalan söylüyor. Onlar, medya yalanlarında Associated Propaganda'dan (AP) sonra ikinci sırada geliyor.
" ifadesini kullandı.

Musk'tan, Reuters'a "toplumsal aldatmaca" için milyonlarca dolar ödendiği iddiası

Musk, Reuters'ın 2018-2022 yıllarında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürmüştü.

ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir paylaşımı alıntılayan Musk, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." ifadesini kullanmıştı.

Trump da Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia ederek, bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını ileri sürmüştü.


#Donald Trump
#Elon Musk
#Reuters
#MSNBC
#Associated Press

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