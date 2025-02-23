Trump ile Musk MSNBC, Reuters ve AP'yi hedef gösterdi: Demokrasimiz için tehdit

ABD Başkanı Donald Trump ve kıdemli danışmanı Elon Musk, medya kuruluşları MSNBC, Reuters ve Associated Press'i (AP) hedef alan paylaşımlar yaptı. Trump, "Demokrasimiz için bir tehdit. Başlarında kötü insanlar mevcut" derken Musk, Reuters'ın adının 'Lies (Yalanlar)' kelimesiyle oluşturulduğu bir tipografi tasarımı paylaşıp "Yalan söylüyorlar" dedi.
Musk'tan, Reuters'a "toplumsal aldatmaca" için milyonlarca dolar ödendiği iddiası
Musk, Reuters'ın 2018-2022 yıllarında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürmüştü.
ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir paylaşımı alıntılayan Musk, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." ifadesini kullanmıştı.
Trump da Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia ederek, bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını ileri sürmüştü.