Trump kendini Napolyon’a benzetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göç, federal kurumların yapısı, işleyişine ilişkin attığı keskin adımlar ve kararlar ile Elon Musk'ın başına geçtiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) gibi kurumlar üzerinden Hazine ve Savunma Bakanlıklarına müdahelesi mahkeme kararlarıyla engellenirken Washington D.C. yeni bir tartışma alevlendi. Amerikan yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin tartışmalara, Fransa İmparatoru Napolyon'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" sözüyle yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, yasaları ihlal etmediğini savundu. Trump'ın sözleri ABD'de "diktatörlük" tartışmalarını alevlendirdi. Trump yetkilileri ile sol-liberal yapılanmaya sahip kurumlar arasında 20 Ocak'tan beri derin bir çatışma yaşanıyor.

AMERİKA'YI KURTARDIĞINI İMA ETTİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı bir paylaşımla, yürütme erkinin sınırlarına ilişkin Amerikan kamuoyundaki güncel bir tartışmaya cevap verdi. Trump, ünlü Fransız komutan Napolyon Bonapart'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" şeklindeki sözü hesabında paylaştı. 1804'te kendisini imparator ilan etmeden önce çıkardığı "Napolyon Yasaları" ile ilişkilendirilen sözü kullanan Trump, kendisinin "Amerika'yı kurtardığını" ve bu süreçteki eylemlerinin "yasaları ihlal etmediğini" ima etti.

DİKTATÖRYAL ANLAM TAŞIYOR

Trump'ın X hesabından da paylaştığı sözün altına çok sayıda kişi destek mesajı bırakırken, aralarında bazı Demokrat Kongre üyelerinin de olduğu daha liberal kesimler ise bu sözün "diktatöryal" anlam taşıdığını savunarak Trump'a tepki gösterdi.

YARGIÇLAR HÜKÜMETİ KONTROL EDEMEZ

Yargının, Trump yönetiminin uygulamak istediği politikaları durdurmaya yönelik kararları ABD kabinesinin tepkisini çekiyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçen hafta X sosyal medya platformundan paylaşımında hükümetin kararlarının mahkeme engeline takılması hakkında, yargıçların, yönetimin meşru yetkilerini kontrol edemeyeceği söylemişti.

MUSK İLE ARAMIZA GİREMEZLER

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ortak röportajda medyanın "aralarında gerginlik yaratma" çabalarını tartıştı. FOX News kanalında 18 Şubat'ta yayımlanacak özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştiren Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi. Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08:00'de kabine toplantısına katılacak" sözleriyle Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı. Başkan Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia etti.







