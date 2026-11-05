Hasan Piker ve Cenk Uygur damgası

Türk asıllı ABD'li yayıncı Hasan Piker, ABD'deki ara seçim gecesinde yaptığı 13 saati aşkın canlı yayınla 241 bin 783 anlık izleyiciye ulaştı. Bu yayın, NBC'nin seçim yayınının ardından ülkede en çok izlenen yayınlar arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Yine The Young Turks adlı YouTube kanalının kurucularından ve sunucularından Cenk Uygur da seçim günü yaptığı paylaşım ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Siyonist lobinin kayıplarına ilişkin yorumlarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Uygur, X hesabından yaptığı "AIPAC'ın gözyaşları" paylaşımıyla, seçimin en büyük kaybedenlerinden birinin Siyonist lobi olduğunu ortaya koyarken, "İsrail'e artık daha fazla para yok" ve "Amerikan halkı daha fazla savaşa hayır diyor" yorumunu yaptı. İki isim de uzun zamandır İsrail ve Siyonist lobinin hedefleri arasında yer alıyordu.

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