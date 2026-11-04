Anasayfa
Dünya
Amerika
İsrail lobisine rağmen kazandı: ABD'nin ilk Müslüman senatörü oldu

İsrail lobisine rağmen kazandı: ABD'nin ilk Müslüman senatörü oldu

12:44, 04/11/2026, Çarşamba
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail lobisine rağmen kazandı: ABD'nin ilk Müslüman senatörü oldu
ABD'nin ilk Müslüman senatörü Sayed, inancı nedeniyle hedef alınmasına ve İsrail lobisine rağmen kazandı.

ABD ara seçimlerinde sağlık reformu vaadiyle yürüttüğü kampanyasıyla öne çıkan ve Michigan eyaletinden senatör seçilen Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, İsrail lobisinin rakibine yaptığı bağışlara ve başta Başkan Donald Trump tarafından olmak üzere dini inancı nedeniyle hedef alınmasına rağmen Senatoya giren ilk Müslüman olarak ülke tarihinde bir ilke imza attı. ABD'de ara seçimlerde çekişmeli eyaletlerden Michigan'da senatör seçilerek ülkede bu göreve gelecek ilk Müslüman olan Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, sağlık ve göç politikalarında reform söylemlerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tutumuyla öne çıktı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan doktor Sayed, Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere ağustostaki ön seçimde ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Haley Stevens'ı geride bıraktı.

Sayed, çekişmeli eyaletlerden Michigan'da Senato yarışında da eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Rogers'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

Gazze'de soykırım işlemekle suçladığı İsrail'e ülkesinin maddi yardımlarının kesilmesi ve Filistin'e destek söylemleriyle öne çıkan Sayed, Michigan'da sağlık sektöründe yöneticilik tecrübesiyle ve eyalet ile ülke genelinde sağlık ve göçmenlik reformu çıkışlarıyla da dikkati çekti.

Sayed'in Trump ve Cumhuriyetçilerin Müslüman kimliğini hedef alması, hakkında ortaya atılan çeşitli iddialar ve İsrail lobisinin rakip adaya bağışlarına rağmen seçimi kazanması, ABD siyasetinde Müslüman kimliğinin öne çıkmasına da yol açtı.

Sayed'in Mısırlı göçmen bir aileden Michigan Senatörlüğüne giden sürecine ilişkin öne çıkan bilgileri derledi.


ABD'de seçim dengesi değişti: Japonya'dan Washington'a ittifak mesajı
Dünya
ABD'de seçim dengesi değişti: Japonya'dan Washington'a ittifak mesajı


Mısırlı göçmen baba ve ABD’li üvey anne tarafından büyütüldü

Asıl ismi Abdulrahman Muhammed el-Sayed olan 42 yaşındaki siyasetçi, Michigan'da doğup büyüdü ve Mısırlı göçmen babası Muhammed el-Sayed ve ailesi 1800'lerden itibaren eyalette yaşayan üvey annesi Jacqueline Johnson tarafından büyütüldü. Babası Muhammed ve Mısırlı göçmen annesi Fatten Elkomy, Sayed 3 yaşındayken ayrıldı. Sayed'in biyolojik annesine ilişkin iddialarsa siyasi kariyerinde peşini bırakmadı.

Sayed, The New York Times (NYT) gazetesine verdiği bir röportajında, babasının 1978'de Amerika'ya geldiğini, Wayne State Üniversitesinde otomotiv mühendisliği okuduğunu, tıp eğitimi alan annesinin ise birkaç yıl sonra ABD'ye geldiğini ancak aralarındaki ciddi görüş ayrılıkları nedeniyle boşanmalarının ardından yeni evlilikler yaptıklarını anlattı.

"İslam geleneğinde" en çok sevilen isimlerin Muhammed, Abdullah ve Abdulrahman olduğunu belirten Sayed, ismindeki Abdulrahman'ın günlük kullanımda telaffuzu kolaylaştırılarak Abdul olarak kısaltılmasının anaokulu yıllarına uzandığını aktardı.

Sayed bu süreci, "O yaz (ABD'li şarkıcı) Paula Abdul 'Straight Up' ile listelerin zirvesindeydi, (ABD'li basketbolcu) Kerim Abdul Cabbar da tam o sıralarda emekli olmuştu. Böylece ben de Abdul oldum." diye konuştu.

- Siyasete giden yol: Doktor, sağlık alanında yönetici, yorumcu ve yazar

Michigan Üniversitesinde biyoloji ve siyaset bilimi eğitimi alan Sayed, Columbia Üniversitesinden tıp doktorluğu derecesi ve Oxford Üniversitesinden halk sağlığı alanında ikinci bir doktora derecesi de aldı. Sayed, anne ve babası Hindistan'dan göç eden psikiyatrist Dr. Sarah Jukaku ile 2006'da evlendi.

Sayed, Michigan Senatosu kampanya sitesinde yer alan bilgilere göre, iflasın ardından Detroit Sağlık İdaresinin başına geçerek burayı yeniden yapılandırdı. ABC News'in haberine göre Sayed'in 2015'te göreve gelerek 2 yıl boyunca yürüttüğü bu görev, onu henüz 30 yaşındayken ABD'nin büyük bir şehrinin sağlık birimini yöneten en genç kişi yaptı.

Senato seçimlerine kadar giden siyasi hayatının başlangıcı olan 2018'deki eyalet valiliği yarışında "Michigan Public" adlı internet sitesine röportaj veren Sayed, o dönemde Detroit'te su kesintileri ve Flint kentinde sudan zehirlenme gibi sorunlara yol açan tutumları sorgulamasının aday olmasında etkili olduğunu söyledi.

Sayed, 2018'de Michigan valiliği ön seçimlerini kaybetmesine rağmen siyasetten kopmadı ve 2020'de eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu'nda yer aldı.

Michigan Senatörü'nün sonraki görevi ise 2022-2025 yıllarında 1,8 milyon kişiye hizmet eden Wayne County'nin Sağlık, İnsan ve Gazi Hizmetleri İdaresini yeniden yapılandırmak oldu.

Amerikan Halk Sağlığı Birliğinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Sayed, ​​​​​​​Wayne County'deki görevi boyunca vatandaşların 700 milyon dolarlık tıbbi borcunun silinmesi, hava kalitesi izleme sistemi kurulması ve çocuklara ücretsiz gözlük sağlanması gibi çalışmalara öncülük etti.

"Herkes İçin (Medicare) Sağlık Sigortası: Bir Vatandaşın Rehberi" başlıklı kitap dahil 3 kitap kaleme alan Sayed, "America Dissected" adlı podcastta sunuculuk, CNN'de yorumculuk yaptı ve 100'den fazla hakemli yayınına yaklaşık 4 bin atıf yapıldı.​​​​​​​

Sayed'in Senato yarışında vaatleri neler oldu?

"Para siyasetten çıksın, cebinize girsin, herkes için sağlık sigortası (Medicare)" sloganıyla hareket eden Sayed'in kampanyasında, "ABD'de hayatın bu kadar zor olmaması gerektiğine inandığı" için Senatoya aday olduğu belirtilirken, "Doktor olmak için okudu ancak insanları hasta eden şeyin bozuk siyasetimiz olduğunu fark etti." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Yüksek Mahkemesinde görev sürelerine sınır getirilmesi gibi çeşitli reformları destekleyen Sayed, göç politikasının "adil bir sistemle" değiştirilmesini, ülke içinde tartışmalara yol açan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) kaldırılmasını ve bu yapıya ait fonların vatandaşlığa dair hukuki süreçlerde kullanılmasını savundu.

Sayed, sağlık sigortası programı Medicare'in gerekli tüm sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve tüm vatandaşlara ulaştırılması için mücadele edeceğini vurgularken ABD'lilerin 225 milyar doların üzerinde sağlık borcu olduğuna işaret ederek, söz konusu borcun da kaldırılması gerektiğini değerlendirdi.

"Herkes için işleyen ekonomi, sağlık sistemi, uygun fiyatlı konut, temiz hava ve su" söylemini savunan Sayed'in kampanyasında, "Elon Musk'ın, Donald Trump'ın ya da onların milyarder arkadaşları değil, vatandaşlar için işleyen bir hükümet kurmak için mücadele edeceği" ifadeleri öne çıkarıldı.

Sayed, CNN'e verdiği bir röportajda da sosyalist olup olmadığına ilişkin, "Ben sosyalist biri değilim. Kapitalizme inanıyorum. Sadece kapitalizmin düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum." yorumunu yaptı.

ABD medyasında, 42 yaşındaki Demokrat ismin Senato yarışındaki söylem ve tavrına ilişkin kimi zaman ABD başkan adayı gibi konuştuğu benzetmesi yapılırken, NBC News kanalının verdiği bir röportajda Sayed'e, ABD’nin Müslüman bir başkan için hazır olup olmadığı soruldu.

Michigan'ın Müslüman bir senatör seçmeye hazır olduğunu belirten Sayed, sorunun tekrarlanması üzerine, "Asla başkanlığa aday olma niyetim yok." yanıtını verdi.

"İsrail soykırımına" karşı çıktı, AIPAC kaybetmesi için milyonlarca dolar harcadı

ABD'li Senatör Bernie Sanders ve Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimlerin desteğini alan Sayed'e karşı İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesinin (AIPAC) de yoğun bağış yapması dikkati çekti.

Sanders, AIPAC'ın Sayed'e karşı 9 milyon dolar para harcadığını belirtirken, CBS News kanalının haberine göre AIPAC ve ona bağlı gruplar, ön seçimde Sayed'in mağlup ettiği Stevens'ı desteklemek için yaklaşık 30 milyon dolar harcadı. Bu rakam, söz konusu grupların tek bir seçim yarışına yaptıkları şimdiye kadarki en büyük harcama oldu.

Sayed, İsrail yönetiminin Gazze'de soykırım yaptığına ve bu ülkeye silah ambargosu uygulanması gerektiğine işaret ederken, ABD'nin vergi gelirlerinin başka ülkelerin silah alımını finanse etmek yerine ülke içindeki ihtiyaçlar için kullanılması gerektiğini savundu.

Müslüman Senatör'ün ilk olarak partisinin ön seçimlerinde ve ardından ara seçimlerde yarışı kazanması, kendisine karşı milyonlarca dolar harcayan AIPAC için de önemli bir kayıp olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Sayed, The New York Times gazetesine verdiği röportajında, "Michigan'daki Yahudilerin, bazı yorumları nedeniyle endişeli olduklarını söylediklerine" dair bir soru üzerine, "Yahudi güvenliğine bağlılığım, kendi kızlarımın güvenliğine olan bağlılığımla aynıdır." yanıtını vererek, İsrail ve Yahudi halkı arasında ayrım yaptığını gösterdi.

Hakkındaki iddialara yanıtları: "Müslüman Kardeşlere üye değilim", "11 Eylül bir felaketti"

Müslüman kimliği ve başörtülü eşiyle bilinen Sayed'e, Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından Michigan senatörlüğüne adaylığı sürecinde, 11 Eylül saldırılarını ya da Müslüman Kardeşleri desteklediği iddiaları gibi çeşitli suçlamalarda bulunuldu.

Kampanya sürecinde Sayed'i "terörist sempatizanı", "şiddet yanlısı bir cihatçı" ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğu iddiasıyla suçlayan Trump, "Adı Abdul Muhammed. O bir sahtekar." ifadelerini kullandı.

Sayed'in hakkındaki iddialar ve suçlamalara yanıtları arasında en dikkati çekenlerden biri de Muhammed ismini savunarak Trump'a yönelik, "Kasım ayından sonra bana 'senatör' diye seslenebilir. Ben senin için Senatör Muhammed olacağım kardeşim."​​​​​​ ifadeleri oldu.

"Müslüman Kardeşlere üye olduğuna" ilişkin iddialara dair Fox News kanalına konuşan Sayed, "hiçbir zaman Müslüman Kardeşler üyesi olmadığını ve asla olmayacağını" belirtirken, Washington Post gazetesinin konuyla ilgili haberinde de Sayed'in "Müslüman Kardeşler ile herhangi bir bağlantısı olduğunu gösteren hiçbir kanıtın ortaya konmadığına" dikkat çekildi.

Haberde, söz konusu iddiaların büyük ölçüde Sayed'in üvey kız kardeşi olduğu belirtilen Eman Abdelhadi'nin 2012'de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı iki paylaşıma dayandığı, bunlardan birinde Abdelhadi'nin "Annemle, 70'lerin başında üniversitedeyken Müslüman Kardeşlerin aktivizmi hakkında harika bir sohbet ettim." ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Sayed, konuya ilişkin Amerikan haber kuruluşu Semafor'a verdiği bir demeçte, seçimlerde annesi ve kız kardeşinin değil kendisinin yarıştığını vurgulayarak, "Beni eylemlerime ve çalışmalarıma göre yargılayın ama lütfen bu makamda şimdiye kadar bulunmuş herkesten farklı bir şekilde ibadet ediyor olabileceğim için bu Anayasa'ya derinden bağlı olmadığımı varsaymayın." tepkisini verdi.

CBS News kanalının haberinde de Sayed'in kampanya sözcüsünün açıklamasına dayanarak, "Abdul her zaman terörü ve 11 Eylül saldırılarını tartışmasız bir şekilde kınamıştır." ifadesine yer verilirken, Sayed'in de "11 Eylül'de yaşananları felaket ve korkunç bir saldırı" olarak nitelediği kaydedildi.

Başlıklar :ABDAbdul El-SayedisrailMichiganMüslüman
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026