ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gitti. Ülkedeki ara seçimler için başkent Washington’da oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçmenler Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıt Kütüphanesi'ne gelerek oylarını kullandı.

SON SANDIK TSİ 09.00'DA KAPANACAK

ABD'de eyaletler arasındaki saat farkı nedeniyle oy verme işlemleri farklı saatlerde sona eriyor. Ara seçimlerde kapanacak son sandık ise Alaska'da bulunuyor. Yerel saatle 01.00'de kapanacak sandıkta oy verme işlemi Türkiye saatiyle (TSİ) 09.00'da tamamlanacak.

DEMOKRATLAR İKİ KANATTA DA ÖNDE

Sandıklardan gelen ilk sonuçlar Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi yarışında öne geçtiğini gösterdi.

Senato'da şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 37 sandalye kazandı. Çoğunluğu elde etmek için 50 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 142, Cumhuriyetçiler 81 sandalye elde etti. Bu kanatta çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME: DEMOKRATLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIM

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada ise "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.

HER 2 YILDA BİR SEÇİM

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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