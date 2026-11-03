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Ünlü oyuncunun malikanesini obruk yuttu: 'Şu an resmen evsizim'

Ünlü oyuncunun malikanesini obruk yuttu: 'Şu an resmen evsizim'

13:15, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü oyuncunun malikanesini obruk yuttu: 'Şu an resmen evsizim'

Şiddetli yağışlar ve kıyı erozyonu nedeniyle Malibu'daki 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluşan dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, katıldığı etkinlikte otellerde kaldığını ve geçici olarak "evsiz" sayıldığını açıkladı.

Yıllardır borçlarını ödemek ve maddi durumunu toparlamak adına ardı ardına birçok film projesinde yer almasıyla gündeme gelen Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, bu kez doğa felaketinin kurbanı oldu.

Yıllardır borçlarını ödemek ve maddi durumunu toparlamak adına ardı ardına birçok film projesinde yer almasıyla gündeme gelen Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, bu kez doğa felaketinin kurbanı oldu.

Malibu'da sahil kıyısında bulunan lüks malikanesinin önünde meydana gelen dev çöküntü sonrası evi kullanılamaz hale geldi.

Malibu'da sahil kıyısında bulunan lüks malikanesinin önünde meydana gelen dev çöküntü sonrası evi kullanılamaz hale geldi.

MALİKANESİNİN ÖNÜNDE 9 METRELİK DEV OBRUK OLUŞTU


8 Eylül 2026 tarihinde şiddetli yağışlar ve deniz dalgalarının kıyı erozyonuna yol açması sonucu Cage'in evinin önünde devasa bir obruk oluştu.

MALİKANESİNİN ÖNÜNDE 9 METRELİK DEV OBRUK OLUŞTU8 Eylül 2026 tarihinde şiddetli yağışlar ve deniz dalgalarının kıyı erozyonuna yol açması sonucu Cage'in evinin önünde devasa bir obruk oluştu.

Araç yolunu, beton kaplamaları ve altyapı tesisatlarını yutan çöküntünün ardından doğalgaz sızıntısı yaşandı ve güvenlik ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.

Araç yolunu, beton kaplamaları ve altyapı tesisatlarını yutan çöküntünün ardından doğalgaz sızıntısı yaşandı ve güvenlik ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.

31 MÜLK TAHLİYE EDİLDİ: "ŞU AN BİRAZ EVSİZ SAYILIRIM"


L.A. Comic Con etkinliğinde yaşam koşullarına dair bilgi veren 62 yaşındaki aktör, yaşanan talihsizlik nedeniyle otellerde kaldığını ve "evsiz" durumuna düştüğünü ifade etti.

31 MÜLK TAHLİYE EDİLDİ: "ŞU AN BİRAZ EVSİZ SAYILIRIM"L.A. Comic Con etkinliğinde yaşam koşullarına dair bilgi veren 62 yaşındaki aktör, yaşanan talihsizlik nedeniyle otellerde kaldığını ve "evsiz" durumuna düştüğünü ifade etti.

 Şerif ve itfaiye ekiplerinin acil müdahale yolunun kapanması sebebiyle belediye, Cage'in mülkünün de aralarında bulunduğu sokaktaki 31 evi "güvensiz" ilan ederek tahliye ettirdi.

&nbsp;Şerif ve itfaiye ekiplerinin acil müdahale yolunun kapanması sebebiyle belediye, Cage'in mülkünün de aralarında bulunduğu sokaktaki 31 evi "güvensiz" ilan ederek tahliye ettirdi.

EVİNİ KURTARMAK İÇİN ACİL İNŞAAT İZİNLERİ ALDI


Evinin tamamen çökmesini engellemek isteyen ünlü oyuncu, felaketin hemen ardından harekete geçerek Malibu Belediyesi'nden acil inşaat izinleri talep etti.

EVİNİ KURTARMAK İÇİN ACİL İNŞAAT İZİNLERİ ALDIEvinin tamamen çökmesini engellemek isteyen ünlü oyuncu, felaketin hemen ardından harekete geçerek Malibu Belediyesi'nden acil inşaat izinleri talep etti.

Sahile ve evin çevresine erozyonu önleyici kum torbaları yerleştiren Cage, hafriyat ve zemin güçlendirme çalışmaları için onay alarak malikanesini kurtarma mücadelesini sürdürüyor.

Sahile ve evin çevresine erozyonu önleyici kum torbaları yerleştiren Cage, hafriyat ve zemin güçlendirme çalışmaları için onay alarak malikanesini kurtarma mücadelesini sürdürüyor.
Başlıklar :nicolas cagemalibuobruk
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