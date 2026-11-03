Ünlü oyuncunun malikanesini obruk yuttu: 'Şu an resmen evsizim'

Katarlı arabulucular Tahran'a gitti: Trump'tan 'İran'la anlaşma gerçekleşebilir' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Bu gerçekleşebilir" dedi. Öte yandan Katarlı arabulucuların, bu akşam olası ABD-İran anlaşmasını görüşmek üzere Tahran'a gittiği bildirildi. Ayrıca sekiz gündür müzakere edilen ABD-İran anlaşma taslağının bir versiyonunun ele alındığı da aktarıldı.