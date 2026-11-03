ABD seçimler biter bitmez İran'a saldırmayı planlıyor

ABD/İsrail-İran savaşı için çanlar yeniden çalmaya başladı.

Gergin hatta kimi zaman müzakere görüşmeleri öne çıkarken kimi zaman da tansiyon yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran'ın anlaşma istediğini ileri sürerek görüşmelerin iyi gittiğini belirtmişti.

Bugüne kadar Trump'ın İran'a yeniden saldırı başlatmak için ABD'deki seçimleri beklediği iddia edilirken savaşın ayak sesleri bir kez daha duyulmaya başladı.

ABD uçakları havalandı

New York Times gazetesi, seçimlerin hemen ardından ABD'nin İran'a saldırı başlatacağını ileri sürdü.

Gazete, İran'ın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını da ileri sürerken ABD ordusuna ait altı kargo uçağı ile savaş jetlerinin Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

İsfahan'da GPS paraziti

Öte yandan İran'ın merkezindeki İsfahan'da GPS paraziti yaşandığı, Hürmüz Boğazı’ndan patlama sesleri geldiği de bildirildi.

ABD tarafından gelen savaş hazırlıklarına İran tarafından da karşılık verilmeye başlandı.

İran'dan "savaş coğrafyaya yayılır" uyarısı

ABD'nin saldırısını beklemeyeceklerini duyuran İran, ABD ve müttefiklerine, “Coğrafi sınırlama olmaksızın derhal karşılık verilecek” mesajı da yayımladı.

Savaşın Batı ile Asya arasında kalmayacağını ifade eden İran'da sosyal medyaya yansıyan görüntülerde askeri araçlar hareket halinde görüldü.

İsrail halka açık sığınakları devreye sokuyor

Bu gelişmelerin ışığında İsrail’in Yukarı Celile bölgesindeki belediyeler, bazı yerleşimlerde kamuya açık sığınakların hizmete açıldığını duyurdu.

AB'den vatandaşlarına 'hazırlıklı olun' kılavuzu

Avrupa Birliği de (AB), vatandaşlara acil durumların ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan bir kılavuz yayımladı.

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