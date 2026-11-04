ABD Kongresi'nde bir ilk: Gazze'de görev yapan Müslüman doktor seçimi kazandı

ABD seçimlerinde Demokratlar önde: Trump sandıkta hezimete uğradı ilk değerlendirmesinde 'Oy pusulasında yoktum' dedi

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da ve Meclis'te çoğunluğu elde etti. Yenilgiyi kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık" ifadesini kullandı. Trump, seçimi kaybetmesinin en büyük nedeninin İran savaşı olduğunu söyledi.