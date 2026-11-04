Trump'tan seçim yenilgisi yorumu: İran savaşı buna değerdi

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Demokratlar karşısında yaşadığı yenilginin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran savaşının ve buna bağlı olarak yükselen hayat pahalılığının seçim sonuçlarını büyük ölçüde etkilediğini kabul eden Trump, buna rağmen askeri operasyonun doğru bir karar olduğunu savundu.

Cumhuriyetçilerin seçim mağlubiyetinin İran savaşından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulan Trump, "Büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yükseltti. Savaştan başka çarem yoktu." ifadelerini kullandı.

"Evet, buna değerdi"

Trump, İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçimlerdeki mağlubiyetine değip değmediği yönündeki soruya ise "Evet, buna değerdi." yanıtını verdi.

Petrol fiyatlarının daha da yükseleceği beklentisiyle hareket ettiğini belirten Trump, "Seçiminiz olmuyor, bir şey yapmanız gerekiyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz." dedi.

Ara seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Trump, İran'la savaşın seçimleri etkileyeceğini önceden bildiğini söyledi.

Demokratlarla çalışmaya açık mesajı

Demokratlarla ilişkilerine de değinen Trump, karşı tarafın yıkıcı bir tutum sergilememesi halinde iyi geçinebileceklerini belirtti. Demokratların kendisini aradığını ve bazı konuları görüşmek istediklerini aktaran Trump, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Trump, Demokratların kendisini azletmeye kalkışması halinde ise "Bu onları bitirir." değerlendirmesinde bulundu.

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