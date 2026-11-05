İlk Müslüman senatör: Elhamdülillah kazandık

Michigan’dan Senato’ya seçilerek ABD tarihinin ilk Müslüman Senatörü olan Mısır asıllı Abdul el-Sayed, seçmenlere teşekkür ettiği konuşmasında, seçim sonuçlarına ilişkin bugüne kadar "İnşallah" ifadesini kullandığını, ancak artık bunun "Elhamdülillah" olarak değiştiğini belirtti. El-Sayed, “İnşallah” ve “Elhamdülillah” kelimelerini kullanırken destekçilerinin de kendisine eşlik etmesi dikkat çekti. Konuşmasında, seçim kampanyası boyunca Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin" dedi. El-Sayed, kampanyası boyunca kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü belirttiği siyasi bağış kuruluşlarını da eleştirerek, ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) seçimleri kaybetmesi için 42 milyon dolar harcadığını ve iki kez lobiye karşı kazandığını, söyledi. El-Sayed’in yanı sıra, Kongre’ye seçilen 7 Müslüman adaydan dikkat çeken bir diğer isim ise New Jersey’den seçilen Suriye asıllı Adam Hamawy oldu. Hamawy, 2024 yılında Gazze’deki Avrupa Hastanesi’nde gönüllü doktor olarak çalışmıştı.

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