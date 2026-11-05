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Ara seçimde ilkler yaşandı

Ara seçimde ilkler yaşandı

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ara seçimde ilkler yaşandı
Adam Hamilton, Annie Andrews, James Talarico.

ABD’de yapılan ara seçimler sadece yeni siyasi düzeni belirlemedi, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk yaşandı.

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre, 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullanarak rekor kırdı. Seçim boyunca 12 milyar dolarlık harcama yapılması da tarihe geçti. Amerikalı milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti adına 445 milyon dolarlık bağış yaparak, en büyük kaybedenlerden biri oldu. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla Demokratların lideri Hakeem Jeffries yeni Temsilciler Meclisi Başkanı olarak görev yapacak. Jeffries, ülke tarihinde bu görevi alan ilk siyahi olacak. Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını da Demokratların adayı James Talarico kazandı. Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'deen bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı. Cumhuriyetçilerin kalesi Kansas'ta da Demokrat aday Adam Hamilton senatörlük yarışını kazandı. Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat olurken, Maine'de de senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat olmayı başardı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Güney Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, geçtiğimiz aylarda ölen ve İsrail lobisine yakınlığıyla bilinen Lindsey Graham'ın koltuğunu alarak eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

151 YILLIK SÜRPRİZ

ABD'de 16 yıl sonra ilk kez 50 eyaletin yarısından fazlası olan 28'inde Demokratlar valilik koltuğunda olacak. Cumhuriyetçiler ise 36 eyalet valiliğinin 12'sinde seçimi kazandı. Böylelikle seçim öncesi 26 olan Cumhuriyetçi valiliklerin sayısı 20'ye düştü. ABD'de siyahilerin başarısı sadece Kongre ile sınırlı kalmadı. "Çekişmeli eyaletler" arasında bulunan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi. Amerikan yerlisi kadın adaylar da sürprizlere imza attı. Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD tarihinde vali seçilen ilk yerli ve siyahi kadın oldu. Minnesota eyaletinde seçilen Demokrat Peggy Flanagan da ABD Senatosuna seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın olarak kayıtlara geçti. California eyaletinde Demokrat Xavier Becerra, valilik yarışını kazandı. Becerra, 1875 yılında görev yapan Romualdo Pacheco'dan sonra bu göreve seçilen ilk Latin Amerika kökenli isim oldu.


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Başlıklar :ABDseçimpolitika
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