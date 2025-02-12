Trump: Putin ile ölümleri durdurmak için anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için anlaştığını söyledi. Putin'in ABD'yi, kendisinin de Rusya'yı ziyaret edeceğini söyleyen Trump, "Ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları için anlaştık. Zelenski'ye de bildireceğim." dedi.
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"Ölümleri durdurma konusunda anlaştık"
İki lider, birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme konusunda da mutabık kaldı. ABD Başkanı, "Zelenski'yi arayarak Putin ile yaptığım görüşmeyi kendisine bildireceğim." diye de konuştu.
Yapay zeka ve enerji de konuşuldu
Ukrayna Savaşı'nın yanında, Ortadoğu'daki durum, doların gücü, enerji ve yapay zeka sektöründeki gelişmeler de alındı.
Kremlin: Oldukça uzun bir görüşmeydi
Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmeye ilişkin "Çok uzun bir telefon görüşmesiydi" açıklamasını yaptı.