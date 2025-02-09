ABD Başkanı Trump: Plastiğe geri dönüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın ‘kağıt pipet' kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını belirterek, "Plastiğe geri dönüyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kağıt pipetlerle ilgili açıklama yaptı. Trump, “Sahtekar Joe'nun 'Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!' kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Trump ayrı bir paylaşımda da ‘Plastiğe geri dönüyoruz' ifadesiyle eski başkan Joe Biden'ın ‘kağıt pipet' kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını kaydetti.