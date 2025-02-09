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Trump Prens Harry'yi sınır dışı etmek istemiyor: Eşiyle yeterince sorunları var

Trump Prens Harry'yi sınır dışı etmek istemiyor: Eşiyle yeterince sorunları var

10:389/02/2025, Pazar
AA
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Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, ABD Başkanı Donald Trump.
Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti. Trump, "Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var" dedi.

Trump, The New York Post'a, 2024'te Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.


Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri" ifadelerini kullandı.


Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor" ifadesine yer verdi.


Başkan olmadan önce "sınır dışı etme" mesajı vermişti

Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.


Öte yandan Trump, Prens Harry hakkında 2024'te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.


Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.


Başvurular reddediliyor

Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.


ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.


#Donald Trump
#İngiltere
#Meghan Markle
#Prens Harry
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